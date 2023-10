Hackearon el teléfono de Juliana Díaz y filtraron el video de una violenta pelea con Maxi Guidici

Juliana Díaz y Maxi Guidici están nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que se filtró un video íntimo de una pelea que mantuvieron cuando convivían. La joven apuntó contra Camila Lattanzio, quien era una de las que tenía el archivo en su teléfono.

A la participante del Bailando 2023 le hackearon el teléfono y le robaron el video que grabó mientras mantenía una discusión subida de tono con quien en ese momento era su pareja, a quien conoció en la última edición de Gran Hermano.

Juliana Díaz y Maxi Guidici cuando eran pareja.

El cordobés y la santafesina se pusieron de novios en la casa más famosa del país y, al salir, decidieron ir a convivir. Pero entre idas y vueltas, semanas atrás decidieron ponerle fin a su relación y en las últimas horas filtraron un video que los expone.

Apuntan contra Camila Lattanzio por el video de Juliana Díaz y Maxi Guidici que filtraron

Fue en medio de la polémica sobre el supuesto intento de suicidio de Guidici y cuando salió a la luz que había intentado coquetear con Camila Lattanzio, excompañera de GH de ambos, que se supo que había un video que los comprometía.

Fue el programa “Entrometidos de la tarde”,” el que publicó el clip de casi un minuto en el que la pareja discute. “No quiero que me hables más! No quiero que me hables más!”, le dice Maxi a Juliana, quien le insistía para dialogar.

Fue Juliana quien decidió grabar el momento con su celular y en la imagen se lo ve a Maxi recostado sobre la cama, con una gorra en la cara, y Juliana sentada a su lado insistiéndole para hablar.

Si bien se desconoce el motivo de la discusión y el enojo del cordobés, se sabe que este video fue previo al intento de suicidio de Guidici y de que decidan terminar su relación.

“Maxi, ¿en qué momento....?”, le dice Juliana, mientras él continúa indiferente, recostado en la cama y tapando su rostro con una gorra. “¡No quiero que me hables más!”, le repite, notablemente ofendido con su novia. En ese momento, él saltó enfurecido de la cama y le gritó: “¡No me toques más! ¡Salí de acá!”.

