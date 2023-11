Se hizo conocida por Gran Hermano 2022 y estaría embarazada inesperadamente: de quién se trata

Los ex participantes de Gran Hermano 2022 siempre atraen mucha atención ya que cuentan con montones de fanáticos que están atentos a todo lo que hacen o dicen. Si no es alguna pelea, o apariciones en televisión, son motivos amorosos.

En los últimos días, Juliana Díaz y Maxi Guidici, su ex novio, quedaron en el ojo de la tormenta porque comenzaron a correr rumores sobre un posible embarazo de la concursante del Bailando 2023.

Una ex Gran Hermano podría estar embarazada.

Pampito y Guido Záffora, conductores del programa “Estamos Okey” hablaron de esto y dieron razones para que se crea la teoría. Su panelista Agustín Rey reveló: “Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos. El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar”, comenzó.

Consultada por el tema, la modelo nacida en Venado Tuerto negó todo usando un viejo y tradicional argumento: “Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis”.

Por su parte, Maxi Guidici, que aún procesa la separación entró en pánico al recibir la noticia del posible embarazo de su ex novia: “No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? ¡Ay, Dios mío! Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto”, argumentó.

“Por favor, avísame si sabes algo porque no tengo ningún contacto. Ay, Dios mío. Nosotros estuvimos juntos no sé hace cuanto, pero no hace tanto. Podría estar embarazada de mí, digamos, pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo”, finalizó Guidici.

Es importante recordar que la relación entre los dos ex concursantes de Gran Hermano, donde se conocieron, terminó de muy mala manera, con acusaciones cruzadas y fuertes discusiones mediáticas que opacaron el desempeño de Juliana Díaz en el programa que conduce Marcelo Tinelli y hasta en un intento de suicidio de él.

