Fue finalista de Gran Hermano y quiere regresar a los medios: qué fue de la vida de Walquiria D’Amato

Walquiria D’Amato ingresó a Gran Hermano 2011-2012 en busca de nuevas experiencias y obtuvo el segundo puesto, detrás de Rodrigo Fernández Rumi. Es una de las ex participantes que más disfrutó su paso por el reality.

La oriunda de la ciudad de Bahía Blanca tenía 28 años cuando entró a GH. Aunque estuvo vinculada en algunas peleas, siempre le creían a ella porque le funcionó el personaje de “pobrecita” que hacía.

La finalista y subcampeona de la séptima edición de Gran Hermano quiere regresar a los medios.

A doce años de su entrada a la séptima edición de Gran Hermano, Walquiria D’Amato ya tiene 39 años y desea volver a los medios. Mientras tanto, se dedica a otra de sus pasiones, la cual le dio diversas oportunidades en el último tiempo.

Cuando se postuló al casting, Walquiria estaba segura de que quería entrar a la casa, aunque no sabía con seguridad de qué se trataba. “Soy una persona que se deja sorprender y disfruté muchísimo. Me reí, me divertí, hice amigos que conservo hasta hoy, así que quedé más que satisfecha”, aseguró.

“Mi única queja es con la edición del programa, soy una persona súper alegre y creo que no se me mostró así”, recordó la entonces estudiante de gastronomía sobre la gran cantidad de videos en los que se la ve llorando. “Igual sé que hay que poner a los participantes en algún tipo de personaje y en ese momento ponerme como la pobrecita encajaba”.

Tras su paso por GH, tuvo la oportunidad de trabajar tres meses como panelista del programa “AM”, que se emitía por Telefe y era conducido por Verónica Lozano y Leo Montero. “Sinceramente siento que lo podría haber aprovechado más, pero no fue fácil salir del modo zombi en el que quedé después de casi 6 meses de encierro”, consideró Walquiria.

Hoy considera que quiere tener más experiencias en la televisión. “Me encantaría volver a los medios. En otro Gran Hermano me gustaría poder ser parte del formato, creo que nadie mejor para opinar y acompañar a los participantes más que los que pasamos por eso”, señaló.

Hace algunos años se fue de viaje a Europa para recorrer la región y por “cuestiones gastronómicas”, ya que es un rubro que le apasiona. “Siempre estuve cerca de la gastronomía. Tuve mi local y hoy, amante de los vinos, estoy estudiando sommelier y trabajando en eso, que es fantástico”, aportó Walquiria D’Amato.

