Qué fue de la vida de Victoria Irouleguy, la ex Gran Hermano que fue novia de El Dibu Martínez

Victoria tenía apenas 18 años cuando ingresó al reality de su versión 2012, adonde tuvo un paso destacado. A partir de ahí buscó su lugar en el espectáculo. Pero el presente la encuentra en un destino lejano.

La Bebota, como la apodaron se convirtió en una de las participantes que acaparó la atención de los televidentes, incluso fue seleccionada por la casa de Israel para hacer un intercambio en medio de su participación en Argentina.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Victoria Irouleguy había terminado la secundaria apenas unos meses antes. Fue entonces cuando decidió dejar su Mar del Plata natal para embarcarse en este desafío televisivo. No lo pensó dos veces: hizo el casting y fue superando distintas instancias etapas hasta que quedó confirmada.

A más de diez años de su salto a la fama, Irouleguy habló con Teleshow de un presente más que alentador, viviendo en Miami, pero sin olvidar lo vivido en GH. “Me costó mucho estar tanto tiempo alejada de la gente que quería, estar encerrada. De todas maneras, hoy, después de tantos años, está superado”.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Tras la salida de la casa, los flashes fueron parte de su vida. Entrevistas, portadas de revistas, presentaciones en boliches, eventos, pasarelas. Y hasta se dio el gusto de trabajar en el escenario. de la mismísima Calle Corrientes. Pasó por Combate. Fue parte de la novela Taxxi y amores cruzados, entre otras.

Entre sus parejas conocidas aparecen Ezequiel Tramannoni, a quien conoció en GH, el actor Lucas Velasco y el propio Emiliano Martínez, arquero del seleccionado argentino, a quien nombró dentro de la casa, pero en ese entonces solo era un jugador más en el plano deportivo. En este renacer, Vicky evitar hablar de novios del pasado.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano, Victoria contó en la misma nota que “si bien era chica en aquel entonces, siempre soñé con ser famosa. Pero no solamente que la gente me conociera y nada más, sino ser actriz y modelo. Me encantaba eso: la posibilidad de crecer en esas facetas y divertirme. Hoy mi realidad es otra: mi pasión es hacer negocios y cerrar contratos, que es a lo que me dedico”.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Victoria Irouleguy está dedicada de lleno a los negocios.

Victoria Irouleguy, que tiene actualmente 29 años, contó que su vida se la pasa sobre los aviones. “Voy y vengo a la Argentina, pero desde la pandemia a esta parte es como que ya estoy afianzada allá”, narró.

“Estoy comenzando con la apertura de mi segunda compañía. La primera se llama Social Mafia: nos dedicamos al marketing digital. La armé un poco después de que comenzara la pandemia, y luego de eso me vine definitivamente para Miami, trabajando en eso mismo, en el mundo empresarial, que me apasiona. La segunda compañía, con la que estoy ahora, se llama Vanilla Cleaners, está abocada al rubro de limpieza.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

Fue parte de Gran Hermano 2012 y novia de El Dibu Martínez.

SEGUÍ LEYENDO: