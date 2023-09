Así luce hoy Tamara Paganini, primera subcampeona de Gran Hermano: se alejó de los flashes luego de una crisis

Era 2001, el país atravesaba una crisis económica, cuyo desenlace fueron las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Fue entonces cuándo Telefe quiso apostar a algo novedoso. Adoptando el formato creado en los Países Bajos lanzó la primera edición de Gran Hermano.

Toda una generación de jóvenes se crio mirando como varias personas convivían dentro de una casa para ganar un premio que era de 200 mil pesos. En el trascurso del programa, amoríos, rupturas, escenas subidas de tono, peleas, fueron solo algunos de los hechos que se registraron en la primera edición de GH.

La primera subcampeona de Gran Hermano se alejó de los flashes.

En aquel primer reality se caracterizaron varios personajes, pero uno de los más recordados fue Tamara Paganini por su personalidad prepotente en algunos casos, pero humilde y de “barrio” en otros.

Los fanáticos del programa se maravillaron con ella y sus respuestas irónicas, picantes y además de su belleza. Sin embargo. cuando se definió el ganador del programa el premio no fue para ella sino para Marcelo Corazza.

Si bien muchos protestaron que el polémico productor ganara ya que entró en la octava semana, no hubo vuelta atrás. Tamara se llevó $39.406 y Gastón Trezeguet se embolsó $23.642, por haber obtenido el tercer lugar.

Luego de salir de la casa, Tamara Paganini, de 49 años, se transformó en modelo y fue tapa de varias revistas importantes y desfiles. Más tarde comenzó a estudiar teatro y terminó participando de tres obras: “Gitana”, “Pobre pero casi honradas” y “Mi tío es un travieso”.

A más de 20 años de su aparición, ya no participa de la televisión. Junto a Sebastián Cavalieri con tuvo un hijo, tenía sus redes sociales privadas, algo que ahora no ocurre y no deja de sumar popularidad y se muestra divirtiéndose con la misma alegría con la que logró conquistar el corazón del público.

En su Instagram donde tiene cerca de 95 mil seguidores y más de mil publicaciones, se destacan sus videos entretenidos, muestra a sus gatos, pasa tiempo con sus amigas y amigos sin las cámaras que la molesten, ni los flashes que la enloquezcan.

Tamara Paganini y la crisis que la marcó

Corría el año 2017 cuando Tamara esperaba un embarazo doble, que colmaron las redes sociales y era su razón de vida, pero lastimosamente, tiempo después de dar a luz anuncio la perdida de ambos bebes.

Esto le hizo a Paganini alejarse definitivamente de los flashes y buscar en su círculo cercano la tranquilidad para seguir adelante en su vida.

