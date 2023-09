El Gran Hermano paralelo de Juliana Díaz y Camila Lattanzio: los detalles de la polémica

El mundo del espectáculo nuevamente está que arde, tras la última polémica que envuelve a Juliana Díaz y Camila Lattanzio, tras conocerse unos chats íntimos que tuvo la examiga de Alfa con Maxi Guidici.

Cabe recordar que hace muy pocos días, se conoció que el cordobés se había separado de la actual participante del Bailando de manera abrupta y sin muchas explicaciones. Con el correr de las horas, solo ella había salido a comunicarlo a través de sus redes sociales.

Los tweets de Juliana Díaz para Camila

Luego de tal episodio, Lattanzio apareció en el programa “La Jaula de la Moda”, por Ciudad Magazine. y reveló la existencia de chats íntimos con el ex participante. Según ella misma detalló, todos los mensajes fueron por parte de él y que no hubo reciprocidad.

Ante tal situación, a través de su cuenta oficial de X, la “Tini” salió al cruce y fulminó a Camila por sus dichos: “@LattanzioCamila Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’, ¿no es contradictorio?”.

Los tweets de Juliana Díaz contra Camila

Posteriormente, agregó en otro hilo: “No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando”.

Finalmente, sentenció con fuertes palabras: “Me tienen re podrida, todos falsos, quilomberos. Nadie viene y te dice algo como una buena persona detrás de cámara o un teléfono, a todos les importa más figurar y destilar mierda que la empatía para con uno”.

Los tweets de Camila Lattanzio contra Juliana

Ante los dichos de su ex compañera en la casa más famosa del mundo, Camila Lattanzio redobló la apuesta y comenzó su hilo de tweets diciendo: “Lo único que voy a decir es que por suerte tengo captura de todo”.

Inmediatamente después, Juliana volvió a contraatacar poniendo: “Y mostralas rancia, mirá si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a auto hundir contándoles yo a los medios? Dejá de querer ensuciarme VOS A MÍ. Además, sinceramente, me da hasta vergüenza”.

La captura que publicó Camila Lattanzio

Después de esto, la examiga de Alfa mostró una una captura de una conversación del día posterior a la internación de Maxi en el Hospital Ramos Mejía con Díaz. Sumado a esto, lanzó otro tweet y le respondió de forma irónica a “Tini”, de que se queja porque le hacen bullying por las redes.

Tweet de Camila contra Juliana

