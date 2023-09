Juliana Díaz explotó contra el círculo de Maxi Giudici

La noticia de la internación de Maxi Guidici, ex participante de Gran Hermano, en la madrugada del viernes, dejó consternados a sus seguidores y al público en general.

Guidici fue llevado de urgencia al Hospital Ramos Mejía luego de que su exnovia, Juliana Díaz, y su amigo Alexis Conejo Quiroga, lo encontraran en su departamento en un estado semidormido, producto de la ingesta de un blister de pastillas tranquilizantes.

Juliana Díaz habló de Maxi, su ex

Lo que inicialmente parecía ser una preocupante situación de salud se ha convertido en un conflicto público que involucra a Maxi Guidici y Juliana Díaz, su expareja. En las últimas horas, después de que Díaz revelara lo que Guidici le dijo tras ser atendido de urgencia, la situación se ha vuelto aún más tensa.

Juliana Díaz rompió en llanto al hablar sobre la internación de su exnovio. “Es una persona a la que quiero con todo mi corazón. Pase lo que pase, quiero que él tenga ganas de vivir y que no sea como el otro día que él me decía ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir’”, expresó emocionada.

Las palabras de la participante del Bailando sobre el entorno de su ex.

Estas declaraciones de Díaz generaron una respuesta inmediata de Maxi Guidici, quien en una entrevista con Ángel de Brito en LAM, compartió sus sentimientos y pensamientos sobre la situación.

Las palabras de Maxi Giudici a Juliana Díaz

“Todo pasó por mí. Quizás el estar al lado de Juli (Díaz) y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir, hasta con cierta envidia”, confesó Guidici.

La respuesta de Juliana Díaz en sus redes sociales fue mesurada pero firme. “No entiendo quién le llenó tanto la cabeza o por qué está tan enojado... ¿qué habrá escuchado o habrán sacado de contexto?”, escribió. “Con todo el amor que le tengo, deseo que cumpla sus sueños y logre todas sus metas”, añadió.

Juliana Díaz respondió a las críticas por su llanto en el Bailando 2023.

La tensión entre la expareja ha sido evidente, pero en medio de la controversia, Díaz se presentó en la pista del Bailando 2023 y habló sobre los días complicados que vivieron. “Estoy muy emocionada, fueron días muy complicados”, expresó emocionada.

Juliana Díaz, quebrada en llanto, compartió su dolor y preocupación por Maxi Guidici. “Vivir de nuevo esto de que a alguien tan cercano le pueda pasar algo, a mí me destrozó, fue una noche terrible, al otro día también fue una historia de terror”, recordando también la muerte de su hermano.

Seguí Leyendo