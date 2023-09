La emotiva reacción de Juliana Díaz en pleno Bailando 2023 al hablar de la situación de Maxi Guidici

EN la noche del lunes en el Bailando 2023, Juliana Díaz abrió la pista y quebró en llanto luego de ser consultada sobre el suicidio de Maxi Guidici, con quien estuvo en pareja hasta hace muy poco tiempo.

Esta pareja se conoció en Gran Hermano y tras idas y vueltas decidieron separarse. Esta situación puso muy mal al cordobés y sumado a otros problemas personales, lo habrían lelvado a tomar una lamentable decisión, de la que pudo salir airoso.

Juliana Díaz habló de Maxi, su ex

Lo cierto es que Juliana fue consultada por lo ocurrido con su ex y aseguró: “Estoy muy emocionada, fueron días bastante complicados. Vivir de tan cerca que le pueda pasar algo a un ser querido a mí me destrozó, fue una noche terrible”.

Por otro lado, la muchacha hizo mención a todos los ataques que vivió por su separación: “Al otro día también, fue una historia de terror. Hay mucha gente que se piensa que todo esto es un circo, que todo pasa por lo mediático y la exposición. Somos seres humanos y si no hubiera estado yo, su amigo o su familia, podría haber pasado cualquier cosa”, manifestó haciendo referencia en lo peligroso que fue lo que vivió el cordobés.

Por último, la concursante envió sus mejores deseos a su expareja: “No me importa si él me odia porque nos separamos, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír. Que esté con vida y esté bien, se lo deseo de corazón”.

Juliana Díaz tuvo que dejar su baile por un error en el sonido y Tinelli estalló

El Bailando 2023 comenzó una nueva semana al aire por la pantalla de América TV y en la presentación de Juliana Díaz ocurrió un hecho insólito.

Cuando la joven exparticipante de Gran Hermano comenzó a bailar, se presentaron diversas fallas con el sonido hasta que la música finalmente se cortó y Tinelli tuvo que parar la performance y estalló contra la producción: “Otra vez problemas con el disco rígido, no lo pueden volver a hacer muchachos. La gente baila al pedo, ya lo estaban terminando. No me pasó nunca en 18 años de Showmatch. ¿Quién garantiza que ahora funcione?”, exclamó muy enojado el conductor del ciclo, quien fue respaldado por el jurado del programa.

Finalmente, Juliana y su bailarín tuvieron que volver a hacer su coreografía y al momento de la devolución, el jurado no le perdonó nada a la santafesina y le puso un puntaje que solo sumó siete puntos: “Primer disgusto de la semana”, exclamó Marcelo Polino, quien no tuvo en cuenta que además de estas fallas, la joven viene de vivir unos días complicados tras el intento de suicidio de Maxi Guidice, su expareja.

