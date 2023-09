Nelly, la viuda del Bailando, emocionó a todos al llorar en vivo: “Yo daba más que para putear”

La participante no famosa del Bailando 2023, Nelly Camjalli, emocionó a la audiencia al romper en llanto durante una entrevista en el programa “Debate del Bailando” en América.

La conductora del programa, Denise Dumas, dedicó unas conmovedoras palabras a la mujer de 82 años, lo que provocó una emotiva reacción por parte de Camjalli.

Dumas expresó su cariño hacia Nelly al decir: “Nelly te queremos. Ese corazón que no lograron encontrar en ella, yo lo encontré. Nos decía cosas lindas, es una abuela cariñosa. La verdad es un amor. Te lo digo en serio”. Estas palabras conmovieron profundamente a Camjalli, quien comenzó a llorar en el estudio.

Denise Dumas se acercó para abrazar a Nelly y mostrar su apoyo, mientras los demás columnistas del programa demostraron empatía hacia la emocionada participante.

Nelly Camjalli, la única concursante no famosa en el Bailando 2023, no dudó en expresar su sentir sobre su experiencia en el programa.

Hizo hincapié en que nadie se puso en su lugar y que la producción sacó lo peor de ella. Afirmó que tenía mucho más que ofrecer que solo insultos y que a sus 82 años tenía muchas historias por contar.

“Nadie se puso en mi lugar (...) Yo daba más que para putear. Tengo 82 años de vida vividos, ¿no? Tenía mucho más. Muchas cosas para contar. Un montón”, lamentó la participante.

Nelly Camjalli contra los jurados del Bailando 2023

Camjalli también criticó la forma en que el jurado calificó su actuación en el programa. Si bien no esperaba obtener puntajes altos, consideró injusto que algunos jueces le dieran calificaciones tan bajas como -1 o -2.

“No tengo quien me defienda, me defendí siempre sola. Mis hijos son los mejores. Yo no tengo cosas feas, sacaron lo peor de mí. No me marearon las cámaras, era un trámite. Yo no esperaba un 10 de nadie, pero que se ensañen con un -1 o un -2... no era por mí”, expresó Nelly con pesar.

La madre también reveló que su bailarín quedó sin trabajo y que respondió a los jueces debido a lo que consideró una falta de respeto hacia ella. Se sintió agredida por el jurado y cuestionó por qué se reían de ella cuando bailó mal.

“Yo desconocía el medio, no sabía que había que respetar a esas cuatro personas... si a mí me agreden, yo tengo que devolver. ¿A título de qué me agreden? ¿Porque bailé mal es para que se te rían en la cara? Yo no les tengo miedo, los puedo respetar, pero miedo no les tengo, ¿quiénes son? Me sentí agredida por el jurado”, concluyó Nelly Camjalli sobre su experiencia en el Bailando 2023.

