Nelly, la viuda de 82 años que fue al Bailando, contó las cosas que la producción la obligó a hacer

Nelly Camjalli, la participante de 82 años que sorprendió a todos al unirse al elenco del Bailando 2023, ha generado polémica al hablar abiertamente sobre su experiencia en el programa y acusar a la producción de obligarla a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo.

La participación de Nelly Camjalli en el Bailando 2023 fue uno de los aspectos más llamativos de las primeras etapas del certamen. Aunque fue criticada en las redes sociales por su forma directa de expresarse, la propia Nelly reveló que esta imagen había sido creada deliberadamente por la producción.

Nelly a sus espléndidos 82 años.

En una entrevista en el programa “Desayuno Americano”, Nelly compartió detalles sobre su participación en el Bailando. Según sus declaraciones, inicialmente preguntó al productor Chato Prada sobre qué se esperaba de ella en el programa.

Nelly afirmó que le dijeron que querían que demostrara que a su edad todavía podía participar en el baile, pero cuando llegó el momento de su presentación, no se le pidió nada de eso.

Nelly afirmó: “Cuando me convocaron le pregunté al Chato qué tenía que ir a hacer. Y me dijo que quería que diera un ejemplo de que a mi edad todavía se puede. Pero llegado el momento, no se presentó nada, si me pedían que putee... Incluso el camarógrafo me decía ‘puteame cuando llegás’. Me motivaron.”

La eliminación de Nelly al Bailando 2023

La participante destacó su vida interior y su sensibilidad, además de compartir detalles sobre su vida personal, incluyendo ser viuda desde los 58 años y tener tres hijos y ocho nietos.

Respecto a su eliminación del certamen de baile, Nelly expresó alivio y mencionó que la única pena que sentía era dejar sin trabajo a su bailarín. En sus palabras: “Estoy muy bien, me saqué una mochila de encima. La única pena, que me angustia, es dejarlo al bailarín sin trabajo. Por mí no me importaba.”

Finalmente, Nelly Camjalli reflexionó sobre su experiencia en el Bailando 2023 como una oportunidad para superar obstáculos en su vida y expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de participar en el programa.

