Quién es Liliana Fontán, la madre de Camila Homs que invitó a Marcelo Tinelli a tomar vino en el Bailando 2023

En la noche del jueves en el Bailando 2023 llegó recargada con Camila Homs en su segunda participación del certamen. Lo cierto es que en la previa, lo que más llamó la atención fue la presencia de Liliana Fontán, la madre de la concursante.

Esta mujer que posee una vinería ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde Liliana accedió de muy buen gusto a responder todas las preguntas sobre sus hijas, salvo, obviamente, las referidas a Rodrigo de Paul.

Cami Homs se presentó en el Bailando 2023

Pero además, Marcelo Tinelli descubrió que Liliana suele hacer interesantes posteos en sus cuentas de Instagram y de Tik Tok, algunas desde la cama a la hora de ir a dormir, y otras perreando en la cocina de su casa, algo que avergonzó a Homs.

Esta mujer aseguró en una entrevista de hace meses en LAM que Tinelli le parece “muy buen mozo”. En esta ocaisón, la mujer reiteró sus dichos y lo invitó a su negocio a tomar unos buenos vinos.

La mamá de Cami Homs estuvo en el Bailando 2023

La contundente reacción de la mamá de Cami Homs cuando De Brito le preguntó si De Paul le fue infiel a su hija

En medio de la devolución de Cami Homs, Ángel de Brito aprovechó la presencia de Liliana Fontán en la pista de Bailando 2023, para preguntarle acerca de la separación entre su hija y Rodrigo de Paul, con quien tiene a sus pequeños Francesca y Bautista.

“Como Camila no puede hablar mucho de ciertos temas, te quería preguntar el motivo de la separación de tu hija”, fue la consulta del conductor de LAM. “Cosas personales de ellos, yo ni idea. Además, a Cami no le gusta mucho hablar, en serio, es una chica bastante callada”, expresó.

Inmediatamente y de manera tajante, el jurado quiso saber: “¿Rodrigo le fue infiel?”. “Bueno… no sé, no se. No me hagas hablar de esas cosas…”, respondió la mujer, a lo que De Brito expresó: “Bueno, lo tomo como un sí”.

