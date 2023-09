Participante del Bailando tuvo un ataque de pánico en vivo: cómo ayudar a una persona en crisis

El ataque de pánico que vivió el influencer Tomás Holder en pleno programa Bailando 2023 puso nuevamente el tema en agenda. Lo primero que se desprende de esto es cómo ayudar o acompañar a la persona en ese momento de sufrimiento, ya que las crisis, si son graves, pueden llevar a la persona a un nivel de miedo y sintomatología tal que sienten que van a morir. Sin dudas, ante la situación, sufre quien la padece y el entorno que no sabe cómo acompañar. Por eso, una especialista habló con Los Andes para dar estrategias sobre cómo actuar en un caso así.

Ayer fue la primera gala de eliminación del Bailando 2023 y Tomás Holder con su compañera, Agostina Caute, eran una de las parejas sentenciadas y candidatas a dejar la competencia.

Durante las devoluciones del jurado, el ex Gran Hermano tuvo que salir ya que se sentía mal. En un primer momento hubo desconcierto ya que no sabía qué le sucedía hasta que él mismo explicó que tiene ataques de pánico y “que no quiere sufrir más”.

Primero fue al estacionamiento y permaneció solo agachado tratando de recuperarse y luego recibió asistencia médica en medio de una crisis de llanto que conmovió al mismísimo Marcelo Tinelli, el conductor.

Así es la casa de Tomás Holder, participante del Bailando 2023.

“Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar. Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”, comentó minutos más tarde aún afectado.

Qué es un ataque de pánico

Un ataque de pánico es un episodio de miedo intenso, tanto así que provoca reacciones físicas graves. Se produce de manera repentina, mientras se está realizando cualquier actividad, y no está asociado a que exista una amenaza real, sin embargo en pocos minutos la persona puede verse muy afectada y llegar a sentir que va a morir.

“Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que vas a morir”, describe Mayo Clinic.

“Muchas personas tienen solo uno o dos ataques de pánico en toda su vida, y el problema quizás desaparece cuando se resuelve una situación estresante. Sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes, y pasas mucho tiempo con miedo constante de sufrir otro ataque, es probable que tengas una afección llamada ‘trastorno de pánico”, continúa.

El centro de investigación explica que a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, pueden provocar mucho miedo y afectar, de manera significativa, la calidad de vida. No hay una causa que lo desencadene, sin embargo, el tratamiento puede ser muy eficaz.

Cómo actuar ante un ataque de pánico

“Es una de las peores sensaciones”, describió la psiquiatra Sol Guerrero.

Dijo que lo primero que debe hacer quien tiene estas manifestaciones es descartar que se trate de algo orgánico, por lo que hay que ir a una consulta médica para realizar un control.

Respecto de quienes se encuentran alrededor dijo que es importante no apabullar a la persona, dar espacio. “A veces es solo estar al lado, ofrecer ayuda, decirle que está todo bien, que se está acompañándolo y no le va a pasar nada”, explicó.

Por otra parte, si ya se ha consultado antes a un psiquiatra o psicólogo se lo puede llamar para que ayude a sobrellevar la situación.

“Cuando ya nos ha pasado varias veces empezamos a entender”, explicó respecto de que se empieza al menos a anticipar el cuadro y se sabe lo que puede suceder. En este sentido dijo que una estrategia, es identificar qué síntomas son los primeros que se presentan para ya saber que vendrá un episodio, que se desencadena en pocos minutos.

No hay mucho tiempo pero hay cosas por hacer. Lo cierto es que cada caso es particular ya sea por los síntomas que presentan como aquello que puede aliviar o servir para lidiar con la situación. La profesional destacó que uno de los aspectos que distinguen este cuadro es que no tiene una causa por lo que no puede actuarse desde ese lugar.

“Depende de la situación, pasa que el miedo genera más miedo y a algunas personas les da quietud”, apuntó.

La estrategias podrá brindarlas de manera más individualizada un especialista, psicólogo o psiquiatra, pero una alternativa es tratar de controlar la respiración. Es que se trata de personas que ante la situacion de miedo y desesperación se hiperventilan y eso agrava el cuadro, entonces, aprender una técnica para regularizar la respiración, si puede controlarse, puede ser de gran ayuda.

Tomás Holder tuvo un ataque de pánico y en las redes sociales acusaron a Marcelo Tinelli de hacer un show con su salud mental (Captura de pantalla)

Explicó que pueden aprenderse diferentes técnicas de relajación, una de ellas es decir en voz alta 5 cosas que ves, 5 que escuchás, 5 cosas que sentís con el tacto, luego 4, luego 3 y así en descenso.

Dependiendo de donde esté la persona en el momento de la crisis, puede ser útil salir al exterior, donde tenga aire y un entorno más relajado, siempre y cuando no tenga agorafobia (temor a los exteriores o lugares públicos). Es que dijo Guerrero que a veces la sensación es de encierro. Pero por otra parte dijo que si están en su casa quizás no dan ganas de salir aunque si van en un micro probablemente prefieran bajar.

Estar en un entorno concurrido puede exacerbar la crisis.

Por otra parte explicó que hay medicación de urgencia que puede usarse. Pero dado que la crisis es breve en ese momento podrán usarla quienes ya la tengan indicada de antemano y la tengan a disposición o quienes luego del episodio vayan a una consulta y, si se considera oportuna la indicación, puedan comprarla para tratar el próximo evento.

“Uno de los peores aspectos de los ataques de pánico es el miedo intenso a que se repitan. Ese miedo puede ser tan fuerte que puede hacerte evitar determinadas situaciones en las que podrían ocurrir”, advierte la organización.

Cómo identificar un ataque de pánico

En cuanto a los síntomas son muy diversos y al concluir la crisis la persona puede sentirse exhausta.

Alguno de los signos o síntomas son:

-Sensación de peligro o fatalidad inminente

-Miedo a perder el control o a la muerte

-Taquicardia y palpitaciones

-Sudor

-Temblores o sacudidas

-Falta de aliento u opresión en la garganta

-Escalofríos

-Sofocos

-Náuseas

-Calambres abdominales

-Dolor en el pecho

-Dolor de cabeza

-Mareos, sensación de desvanecimiento o desmayos

-Sensación de entumecimiento u hormigueo

-Sentimientos de irrealidad o desconexión