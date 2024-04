En Mendoza la receta electrónica no será obligatoria desde julio, como estipula Nación

La fecha se había dispuesto por decreto pero la Provincia tiene su propia legislación. La gestión local apunta a una implementación escalonada, que llegará primero al sector público y por etapas y luego al ámbito privado, aunque no hay fecha para esto. Para médicos y farmacias no tendrá demasiados costos extra y aseguran que no impactará en el valor de la consulta.