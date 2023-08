La mamá de Camila Homs habló sobre la influencia que tiene la separación de Rodrigo de Paul y Tini en su hija

La reciente separación entre Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul ha generado gran repercusión en el ámbito mediático y las opiniones al respecto no se han hecho esperar. En medio de la noticia, un movilero de LAM (América) buscó a Liliana Fontán, mamá de Camila Homs y exmujer de De Paul, para conocer su opinión sobre la situación.

Liliana atiende un local gourmet de vinos y quesos en el centro porteño y, aunque mostró cierta reticencia al hablar, permitió que el notero ingresara al negocio junto con la cámara.

Al ser consultada sobre la participación de su hija en el próximo Bailando por un Sueño, Liliana respondió con cierta contrariedad: “Feliz, ponele. Más o menos. Espero que la traten bien, nada más”. También afirmó que la apoyaría en el estudio: “Cómo que no, es mi hija, la voy a apoyar, claro. Si ella decidió participar, la voy a apoyar”.

Por otro lado, Horacio Homs, papá de Camila y exsuegro de Rodrigo De Paul, expresó su reacción sin hacer alusión directa al hecho mediante la publicación de un video de Guillermo Francella con la camiseta argentina, en donde dice su conocida frase: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

Ante esto, Liliana aclaró que cada uno tiene su propio pensamiento y que prefiere no hablar sobre la separación. Al ser consultada nuevamente sobre la reacción de su exmarido, Liliana remarcó: “Él es una persona y yo soy otra, somos todos diferentes. Además, no vi lo que él subió, estuve toda la mañana corriendo, no vi nada”.

La relación actual de Rodrigo de Paul y Liliana Fontán

Sobre su vínculo actual con Rodrigo De Paul, la madre de Camila señaló: “Con Rodri... él es el papá de mis nietos, todo bien. Hace mucho que no lo veo”.

A pesar de la situación mediática y la exposición pública, Liliana prioriza a su familia y, sobre todo, a sus nietos. La noticia de la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha generado gran interés, pero Liliana prefiere mantenerse reservada y centrarse en lo más importante para ella: su familia.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, separados luego de un año y dos meses de noviazgo. (Instagram).

La pareja formada por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se destacó por su relación, pero el destino ha llevado a cada uno por caminos diferentes. Por ahora, tanto Tini como De Paul han optado por no hablar públicamente sobre los motivos de la separación, dejando espacio para el respeto y la privacidad en este momento personal para ambos.

