Juliana Díaz no se guardó nada y se defendió de Juli Poggio tras sus agresiones

Juliana Díaz, exparticipante de la última edición de Gran Hermano apuntó contra Julieta Poggio en la pista del Bailando 2023 luego de que Marcelo Tinelli le pregunte sobre las declaraciones de su compañera tratándola de “falsa”.

“El otro día la vi en los Martín Fierro de la Moda a Juli Poggio que es amiga, la quiero, y me dijo ‘es una falsa’. Por vos”, detalló el conductor. Allí, Moria Casán tomó la palabra como jurado del certamen y lanzó: “Sí, dijo ridícula, falsa. No lo permitas”.

La concursante del Bailando 2023 atacó a Juli Poggio por haberla tratado de falsa.

“Pero yo la crucé el otro día y estuvimos charlando, de fiesta, joda, toda buena onda”, contó Juliana. “Acá es así”, le respondió Marcelo, haciendo una comparación con otro de los participantes y las “traiciones” que hay en el certamen.

Luego, Juliana recordó el momento en el que estuvieron dentro de la casa más famosa del país, y expresó: “Me llama un poco la atención, porque no nos conocimos ni cinco minutos afuera de la casa”.

Además, Díaz remarcó: “Igual, no me extraña, ya varias veces les ha tirado tierra a sus excompañeros. Yo creo que ahí se demuestra cómo es cada uno”.

Sin embargo, no quiso criticar a Poggio y aclaró: “Yo no voy a hablar mal de Juli. Cada vez que me preguntaron por ella, al contrario, siempre dije cosas lindas”. Y sentenció: “Así que... un besito, Juli Poggio”.

Los dichos de Julieta Poggio a Juliana Díaz

Julieta, quién ocupó el tercer lugar en GH 2022 apuntó contra Juliana en medio de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, antes de comenzar una de las ceremonias más importantes en Argentina.

A través de un video que subió Pampito a su cuenta de Instagram, la entrevistadora le hizo un juego de preguntas a Poggio y le preguntó sobre varios famosos en el mundo del espectáculo donde tenía que definir a cada una de las personas con una palabra.

Cuando le consultaron sobre Pampita, afirmó: “Diosa, regia”. Al mencionar a Coti Romero, ella la definió como “polémica”.

Cabe destacar que, luego de separarse de Alexis Quiroga, Coti estuvo involucrada en distintos conflictos con muchos exhermanitos, cambiando su perfil mediático.

Posteriormente, Julieta Poggio opinó sobre Juliana Díaz y la destrozó. “Falsa”, describió a la actual participante del programa de Marcelo Tinelli. Finalmente, remarcó que Moria Casán “es una persona icónica”.

