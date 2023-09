Choque y separación: el pésimo día de Maxi de Gran Hermano

Hasta la semana pasada la relación de Maxi de Gran Hermano con Juliana Díaz, otra de las participantes del reality de Telefe, parecía estar bien. Con algunas idas y vueltas, la pareja anunció que habían vuelto y él, incluso, estuvo en el debut de su novia en la pista del Bailando 2023.

En esa oportunidad, se pudo ver al ex GH junto a la madre de Juliana, que no fue para nada amorosa con su entonces yerno, y con “el Cone”, ex GH, ex novio de Coti Romero y actual participante del Bailando. Cuando Marcelo Tinelli le preguntó a la mamá de Juliana (Tini, para todos los que vieron GH) si le gustaba Maxi para su hija, la mujer fue contundente: “si ella lo quiere, nosotros también”. Eso y responder que no, pero se lo banca porque es la pareja de su hija, es casi lo mismo.

Ahora, en las últimas horas, trascendió el comunicado que publicó Juli en su cuenta de Instagram. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva no hay retorno por el bien de nuestra salud, así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”.

Juliana Díaz y el comunicado que anuncia su separación

La pareja fue la primera que se formó dentro de la casa de Gran Hermano y fueron, hasta que Daniela y Thiago blanquearon, los más apasionados. Después de que terminó el reality la pareja seguía apostando al amor, y hasta se fueron a vivir juntos, pero empezaron los problemas.

Muchos especulaban que las separaciones eran para llamar la atención porque, en rigor de la verdad, fueron de los que menos llamaron la atención de los seguidores del reality. Mientras otros eran perseguidos por fans y las cámaras de los principales programas de espectáculos, ellos mendigaban un lugar en el Bailando, o un poco de cámara en algún lado.

Pero esto no es todo, para colmo de males, este jueves, Maxi chocó con su auto, cuando se bajaron del auto, los otros involucrados en el choque le quisieron pegar, pero cuando lo reconocieron, le pidieron una foto. Esto lo contó la cuenta oficial de LAM en la ex red social Twitter.

El joven chocó y casi termina todo mal

Él, a la noche y desde el bar del Bailando, contó lo sucedido con un fernet en la mano. “Tengo un problemita más que resolver”, lanzó el joven mirando hacia la pista de baile. Mal día para ser Maxi de GH.

