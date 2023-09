Levantaron el programa de radio de Gabriel Schultz, y otros más cayeron en la volteada: llanto y enojo al aire

Este jueves fue un día triste para los seguidores de Radio Metro 95.1 de Buenos Aires. Y es que finalmente se blanqueó una situación que desde hace un tiempo, los seguidores de la señal especulaban. Gabriel Schultz fue el primero en hablar, casi al cierre de su programa, Código Metro, y con la voz quebrada por momentos, el conductor reconoció que estaba enojado y dolido porque pierde al equipo con el que empezó a trabajar este año.

Ya sin poder esconder más el tenso clima que había al aire, Gabriel Schultz decidió hablar y contó que este viernes es el último día de su programa al aire. El conductor reveló que ellos hace un tiempo conocer la decisión de la gerencia de la emisora, y que en un primer el programa iba a durar hasta fin de año, pero que, finalmente, decidieron levantar lo que se conoce como la “primera mañana”, que es contenido que va de 6 a 9 de la mañana.

Según Schultz, la decisión de la administración es poner música, violando enteramente el espíritu de una radio que se concibió con otro formato, más parecido a lo que los mendocinos conocemos como AM, puramente hablado. Esto se empezó a hacer notorio desde hace un mes, aproximadamente, y los oyentes hacían conocer su descontento a través de las redes sociales. ‘

“Es una decisión que no compartimos, y no nos gusta” señaló Schultz en medio de su alocución de despedida. Con la voz quebrada, el conductor no evitar la autorreferencia y explicó por qué le duele tanto este levantamiento. “El lunes va ser la primera vez que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levanto y voy a una radio, el lunes no”, dijo, como pudo, Schultz con un nudo en la garganta.

El equipo de Schultz se completaba con Vane Donisi, Cande Botto, Sebastián Davidovsky y Juan Fernández, al aire, y otro tanto detrás, como todo programa que tiene productores, editores y operadores.

Después se encargó de despotricar contra los dueños de la radio y contó algunos detalles, como por ejemplo que en tres años cambió cuatro veces de dirección. Eso no es bueno para ningún medio y menos para una radio con tanta historia. Por allí pasó Andy Kusnetzoff, y en donde nació su mítico programa “Perros de la calle”, que ahora se emite por Urbana Play.

A la hora de rememorar, las viejas épocas tuvo una frase desgarradora. “Mis ex compañeros me ofrecieron ir con ellos para allá, pero yo dije ‘me quedo en Metro a pelearla’ y perdí”, reconoció Gabriel Schultz ante la audiencia y sus compañeros.

Pero no todas son pálidas, el conductor seguirá siendo parte de Metro con su programa “Ataque ochentoso” y, según recalcó, los directivos de la empresa Alpha Media le aseguraron que seguiría en alguna de las otras radios que posee la compañía, que puede ser Rock and Pop, Splendid o Radio Rivadavia.

La despedida de “Vos sabes que sí”

El programa de Gabriel Schultz no es el único que sale del aire, también el programa “Vos sabés que sí” sale de la grilla de Metro 95.1.

Conducido por Tania Wedeltof y Mariano Angarolla, el programa termina este viernes y sus conductores lo anunciaron al aire. El encargado de dar la tristísima noticia fue Mariano porque Tania apenas podía contener el llanto. El ciclo de “Anga” y Tania tenía la particularidad de unir al país con su segmento “Hola País”, en el que contaban las noticias más insólitas de todo el territorio argentino.

Por suerte, el dúo sigue al aire con la entregas semanales de “Hola País”, los jueves a las 20 hs por las redes de la señal TV Pública, en YouTube y Twitch.

El programa logró consolidar una comunidad federal y en la red social Telegrama hay un grupo con más de 200 personas de todo el país. En los últimos meses, el último día de cada mes, y a modo de apoyo grupal, armaban la “recolectaka”, una especie de “chanchito grupal” en el que todos ponían un poco de plata y al final del día, un afortunado se llevaba el pozo, mediante sorteo electrónico.

Ambos programas habían comenzado este año y compartían grilla con “Un día perfecto”, conducido por Cayetano, Cayetina, Martín Reich y Tamara Petinatto; y con “Lluvia de papitas”, programa conducido por Homero Petinatto. Estos dos ciclos, continúan al aire, por el momento.

Algo parecido pasó hace algunos años, cuando la radio no encontraba el rumbo y los programas iban desapareciendo a una velocidad récord. En esa época se fue Nancy Pazos, que hacía la primera mañana, Jey Mammon que estaba a la tarde, después a Jey lo reemplazó Diego Ramos hasta que se hizo cargo Diego Scott con Lolo Muñoz y La Criti.

El final de un ciclo con dos programas que eran verdaderamente interesantes y deja un vacío en sus seguidores que siguen sin poder aceptar las pésimas decisiones que toman los directivos y termina perjudicando a quienes ponen la voz y la cara, todos los días al aire.

Seguí leyendo