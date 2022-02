El tenso reencuentro entre Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini después de veinte años de disputas

Este jueves, Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff se reencontraron cara a cara después de más de 20 años de disputas, en que no se dirigían la palabra y cuando podían se tiraban con munición gruesa. Andy invitó a Mario para el aniversario de 20 años de su programa ‘Perros de la calle’, como símbolo de un cierre de ciclo de la pelea de ambos durante años. Pero la entrevista no fue todo amor y paz, hubo tensión y cruces. “Qué ego insoportable que tenés”, llegó a decirle Kusnetzoff.

Esta mañana en Urbana Play, la radio donde se emite ‘Perros de la calle’, Kusnetzoff y Pergolini charlaron frente a frente después de años. La entrevista fue televisada para Youtube como todos los programas de ‘Perros’. El conductor de ‘PH’ empezó la entrevista presentando a Mario: “Es la persona por la que estoy acá, y que él esté 20 años después, para mí es un cierre de algo… así que gracias por venir”.

Kusnetzoff y Pergolini en Urbana Play

Pasaron por muchos temas como el fútbol o las respectivas terapias psicológicas hablando uno del otro, pero hubo momentos muy picantes. Luego de charlar sobre el viejo programa de Pergolini, ¿Cuál es? (emitido desde 1993 a 2011), el ex conductor de CQC lanzó en modo chicana para Andy: “Todo el mundo conoce a los personajes de ¿Cuál es?, los que no se conocen son los personajes de Perros de la calle”. Rápido, su ex compañero le contestó: “Qué ego insoportable que tenés” devolviendo con más fuerza. Pasados los minutos, Mario tuvo la oportunidad de redimirse y deslizó: “Mi ego fue bien alimentado”.

En 2002, cuando Kusnetzoff decidió empezar ‘Perros de la calle’, le comentó a Pergolini que iba a competir contra él en FM (vs ¿Cuál es?), a lo que Mario le respondió: “Te voy a hacer mierda”. En la entrevista de hoy, recordaron ese momento y el e vice de Boca Jrs . aprovechó para recordarle que triunfó en el mano a mano: “Y lo loco es que lo logré... pero pasaron muchas cosas”. Allá por 2012, Andy en una entrevista declaró: “El primer año fue así, pero después le di bastante batalla. Mucha batalla”.

Después el líder de Vorterix hizo referencia a que él le había advertido a Kusnetzoff que iba a competir fuerte. “Cuando nosotros competíamos yo te dije: ‘Andy, va a pasar esto porque yo soy así, lo siento´. Creo que los años que vinieron después no estuvieron tan alejados de lo que te dije en cara. Yo iba a estar enojado, yo compitiendo no veo amigos de por medio” expresó Mario.

En otra parte de la entrevista, el conductor de ‘PH’ cuestionó a Pergolini sobre si no le daba vergüenza haber terminado peleado con tanta gente. “Uno no puede estar orgulloso de haber hecho cosas feas. Si las pongo en contexto, muchas las tomo con humor, siempre es una buena forma de decir quién es uno a través del otro. Era una fórmula mía, nunca lo pensé como algo realmente ofensivo” contestó Mario.

Para cerrar la charla, Pergolini sentenció que “las cuentas están saldadas”, pero Andy fue más reacio al cambio en la relación. “No quiero que seamos amigos y no te voy a llamar para tu cumpleaños” cerró Kusnetzoff.

Los idas y vueltas durante estos 20 años

Andy Kusnetzoff fue el primer notero estrella en los inicios de Caiga quien caiga. Por su forma de preguntar y su desfachatez en cámara, consiguió hacer su propio camino con gran éxito. En 1999, el actual conductor de Telefe decidió renunciar al ciclo, y tres años después, comenzó a conducir ‘Perros de la calle’, competencia directa de ‘¿Cuál es?’, programa de Pergolini en Rock&Pop. Esta decisión inicio años de competencia feroz y cruces fuertes entre ambos.

Kusnetzoff como notero de CQC junto a Pele

En 2010, Andy explotó contra Mario en una editorial: “Hay oyentes que me dicen que Pergolini está hablando de mí. Dicen que me descalifica, que es un mala leche. Saben qué, tengo 40 años y me chupa un huevo lo que diga Pergolini, muchos años me importó y me afectaba”.

“Después me ve en la puerta de la radio y está todo bien, no sé por qué después me pega. Me dijo que no daba móviles y después salió para Intrusos, no va de frente” manifestó Kusnetzoff. Años después, Andy recordó este cruce. “Al otro día Mario pidió disculpas y a partir de ahí nunca más me jodió. Todo bien. Me lo encontré el otro día en la cancha y nos saludamos” reconoció.

Dos años después, en el programa de radio ‘Negropolis’, de Elizabeth Vernaci, Kusnetzoff dio detalles de la relación: “Me fui a hacer radio a la AM para no competir con él. Pero al año siguiente le dije que iba a competir con él en FM, entonces me dijo: ‘Te voy a hacer mierda’. Cuando me preguntó por qué, le contesté: ‘Porque no quiero tener problemas con vos”.

“A mí no me dejó afuera él, yo me fui. Me quería ir de Cuatro Cabezas porque la pasé mal y no por Mario. Me peleé con todos y sentí que me trataron como el orto” contó el conductor de ‘Perros’.

Para cerrar la charla con Vernaci, Andy tiró con todo: “Si con todos los que trabajaste terminás peleado, por ahí el tema lo tenés vos. Con Guebel no se habla, con De la Puente se peleó… Hay un tema ahí”.

De la Puente y Pergolini fueron compañeros en CQC y Cuál es?

El fin de estos idas y vueltas fue en 2016, cuando Pergolini llamó al aire a Andy. Mario reconoció que su psiquiatra le recomendó “recuperar lazos que valgan la pena”. A lo que Kusnetzoff respondió: “¡Hace cuánto vengo esperando que el psiquiatra te diga eso!”, lanzó Andy tras el saludarlo al ex conductor de CQC.

“Ahora que somos más cercanos, después de tantos años. Me dijeron que había cosas que tenía que recomponer y yo quería recomponer la relación con vos, y lo hago público”, dijo Mario.