Increíble: el inoxidable lento ochentoso con video bizarro que alcanzó los mil millones de visitas en YouTube

El videoclip de Total Eclipse of the Heart (Eclipse total de corazón) de Bonnie Tyler, uno de los grandes éxitos de los 80, parece más vigente que nunca. Y es que, según datos de la plataforma de streaming, acaba de superar hace unos días los mil millones de visitas en YouTube.

Esa cifra, que no es poca cosa, lo termina convirtiendo en uno de los pocos clips de su época en alcanzar esa cifra histórica. Mientras tanto, su cantante original se mantiene en buen estado, vigente y más rica que en aquel entonces.

Total Eclipse Of The Heart ha pasado a formar parte del Billion Views Club (BVC), el exclusivo club de videoclips que cuentan con más de mil millones de reproducciones en Youtube. El tema por excelencia de Bonnie Tyler, que acaba de cumplir 40 años, formó parte de su quinto álbum de estudio, Faster Than the Speed of Night (1983), y fue lanzado como el sencillo principal del disco.

La canción es una poderosa balada que se mantuvo durante cuatro semanas en el número uno desde su lanzamiento y que gran parte de su popularidad se debió justamente al extraño video musical que lo promocionaba.

Este clip fue grabado en el Sanatorio Holloway de Inglaterra, bajo la dirección de Russell Mulcahy y con guion de Jim Steinman. Aunque a muchos se les escapa la historia que parece contar, el video está inspirado en la película Futureworld, de 1976, y es el primero de la artista en alcanzar este impresionante hito. Mulcahy ya había dirigido el primer clip emitido en MTV, Video Killed the Radio Star de The Buggles (cuyos músicos luego pasaron a formar parte de la legendaria banda Yes).

Cantante.

Con características y temática gótica, el clip muestra a Bonnie Tyler vestida de blanco, teniendo un sueño o una fantasía erótica con sus estudiantes. Los jóvenes bailan y participan en distintas actividades como natación, karate, esgrima, fútbol y canto en un coro, mezclándose imágenes de los jóvenes semidesnudos o en ropa interior con otras con apariencia de ángeles de ojos brillantes y siniestros.