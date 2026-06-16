Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte en sus redes y recibió un botón antipánico

En las últimas horas el panelista y ex jugador de Gran Hermano Gastón Trezeguet recibió un botón antipánico luego de haber denunciado la recepción de mensajes escalofriantes en donde lo amenazaban de muerte con palabras como “tiros y descuartización”.
El mismo mediático compartió una captura de pantalla en su cuenta de X con el texto que le había dejado un usuario de la plataforma Instagram y añadió: “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La Denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia” .
En el escrito que recibió, el emisor identificado como “TurcoBsAs” apuntó: “Te vamos a hacer mierda mañana a tiros, pedazo de puto. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno. HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Putoooo”.
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Además, Trezeguet mostró la órden de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, donde se asentó la entrega del dispositivo antipánico, con intervención del Ministerio Público Fiscal porteño de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 5.
La publicación provocó una inmediata repercusión entre los usuarios en redes sociales, los cuales manifestaron su apoyo y repudiaron las amenazas que recibió Trezeguet.
Horas después, Gastón profundizó sobre el impacto que le provocó la situación. "Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar. Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así", expresó con preocupación.
La causa quedó en manos del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler y, con orden del magistrado interviniente “se solicita que se le otorgue botón de pánico al mencionado damnificado”, mientras se realizan las averiguaciones correspondientes.