Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte en sus redes y recibió un botón antipánico

El panelista y ex Gran Hermano compartió los mensajes intimidatorios que recibió en redes y confesó que acudió a la Justicia ante el temor por la situación.

En las últimas horas el panelista y ex jugador de Gran Hermano Gastón Trezeguet recibió un botón antipánico luego de haber denunciado la recepción de mensajes escalofriantes en donde lo amenazaban de muerte con palabras como “tiros y descuartización”.

El mismo mediático compartió una captura de pantalla en su cuenta de X con el texto que le había dejado un usuario de la plataforma Instagram y añadió: “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La Denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia” .

En el escrito que recibió, el emisor identificado como “TurcoBsAs” apuntó: “Te vamos a hacer mierda mañana a tiros, pedazo de puto. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno. HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Putoooo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GastonTrezeguet/status/2066914329115419068?s=20&partner=&hide_thread=false Yo entiendo todo de #granhermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos . La Denuncia esta hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia . pic.twitter.com/xmDaX57ONA — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) June 16, 2026 Además, Trezeguet mostró la órden de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, donde se asentó la entrega del dispositivo antipánico, con intervención del Ministerio Público Fiscal porteño de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 5.

La publicación provocó una inmediata repercusión entre los usuarios en redes sociales, los cuales manifestaron su apoyo y repudiaron las amenazas que recibió Trezeguet.