No solo fue Marcos: Coti Romero habría chapado con otro de Gran Hermano que estaba de novio

En una nueva vuelta de tuerca en los affaires de Coti Romero en las últimas semanas, Ángel de Brito sorprendió con una impactante revelación en LAM.

Luego de la noticia sobre el beso de Coti con Marcos Ginocchio en una fiesta, el conductor de LAM desveló que Coti también habría estado involucrada con otro excompañero de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares, mientras aún estaba en una relación con La Tora.

“Esta persona que me está hablando me dice ‘Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho cuando estaba con La Tora’”, lanzó Ángel de Brito al aire, dejando a todos sorprendidos con esta sorprendente revelación.

Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano 2022

“Todo esto empezó cuando Coti abrió la boca en el streaming del Bailando”, añadió Ángel de Brito.

Coti Romero, quien ya había estado en el ojo del huracán debido a su “beso” con Marcos Ginocchio, enfrentaba ahora una nueva controversia.

La noticia sobre sus encuentros amorosos con varios excompañeros de Gran Hermano se convirtió en el tema de conversación en los medios y entre los fanáticos del reality.

El “beso” que Coti Romero asegura que se dio con Marcos Ginocchio

La revelación inicial sobre el beso de Coti con Marcos Ginocchio ocurrió en medio de LAM, cuando Ángel de Brito sacó a la luz la información, señalando que Coti se había acercado a Marcos Ginocchio en un after de una fiesta. La noticia sorprendió a todos, y Coti tuvo que lidiar con la mirada pública sobre su vida amorosa.

Luego de la controversia, Ángel de Brito se burló de Coti al preguntarle cómo besaba Marcos Ginocchio. Coti, sin rodeos, respondió: “Bien”, insinuando que el beso había sido más que un simple piquito.

Sin embargo, también dejó claro que no consideraba que esos encuentros amorosos tuvieran un significado más profundo, y que besarse con varias personas no tenía un gran valor para ella.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero.

Seguí Leyendo