Ángel De Brito la mandó al frente: qué pasó entre Coty Romero y Marcos Ginocchio en una fiesta Bresh

Ángel De Brito lanzó una bomba y ahora hay que esperar ver qué daños causó. Por lo pronto, le rempió el corazón a todo el fandom “Marculi” al revelar que Coty Romero y Marcos Ginocchio estuvieron a los besos en un after party de la Bresh, una especie de fiesta post fiesta en la que pasó de todo.

No hubo datos específicos de cuándo pasó esto, pero claramente fue antes de que el gran ganador de GH dejara el país para irse a trabajar a Finlandia junto a otros famosos, de la mano de Coca Cola.

“Te felicito, amora” lanzó Mariano De la Canal, compañero de Coty en el streaming del Bailando. Las bailarinas la aplaudían como si se tratase de un triunfo deportivo. “Es divino ese chico, educado, amoroso” deslizó Pampita, más opinando como madre, sobre Marcos Ginocchio

Por su parte, Coty no decía una sola palabra, feliz de estar ocupando la previa de Lali González para que hablen de ella. “¿Besa bien?” era la pregunta que se repetía y ella evitaba responder. “Uno se puede besar con mucha gente y eso no significa nada” soltó la ex Gran Hermano.

El ganador de Gran Hermano protagonizó una tierna escena con Morita.

Tinelli insistía en que la joven calificara cómo besa Marcos, pero la correntina evadía las respuestas. Ante la negativa, el tema se terminó y siguieron con el baile

Las no repercusiones de la confesión de Coty

Queda la duda si es verdad o se trata de un ardid para cartonear un poco más de fama. Lo cierto es que nadie recogió el guante después de las declaraciones de Coty en el Bailando, hasta este momento

Mientras ella hablaba de su supuesto beso con Marcos, Julieta Poggio, a quien siempre se la vinculó con “el primo”, estaba vestida de gala en la fiesta de los Personajes del año de la revista Gente, con un vestido soñado y un look que hasta Santi Maratea no pudo resistir.

Juli Poggio, espléndida en la fiesta de los personajes del año de revista Gente

El influencer pasó por al lado de ella en la alfombra roja, se volteó a mirar y dijo en voz alta: “es linda la Poggio”. Ni enterada de lo que se dijo en el bailando, Julieta tiene su cabeza en todos los proyectos laborales que se vienen y en trabajar con marcas número uno del mundo.

En la misma línea, Marcos no hizo ningún comentario en sus redes. En sus historias se lo puede ver feliz en la nieve, junto a Papá Noel. ¿Y el Cone? Mientras su ex contaba su affaire con Marcos, él cenaba con su equipo de baile y Romina Uhrig, una de las archi enemigas de la correntina dentro de la casa. Más claro, imposible.

