Julieta Poggio protagonizó el show de Fuerza Bruta y la rompió con una actuación feroz

Julieta Poggio, desde que salió de la casa de Gran Hermano, no construir su futuro laboral. Ya firmó con José María Muscari para protagonizar “Coqueluche” junto a Betiana Blum, y este fin de semana debutó en AVEN, el nuevo espectáculo de Fuerza Bruta, en el que cautivó a los miles de asistentes con sus destrezas artísticas.

La finalista de Gran Hermano habló con TN Show y dio detalles de lo que significó este desafío laboral. “Esto es más que un sueño, no puedo creer formar parte”, exclamo Julieta.

“No me preparé mucho, ensayé una semana nada más. Los ensayos eran cortitos pero muy intensos porque se requiere de mucha energía”, explicó la ex GH. Fuerza Bruta se caracteriza por sus shows vanguardistas en donde los artistas ponen todo de si y llevan su cuerpo al límite en una puesta en escena que bombardea los sentidos.

Julieta Poggio debutó en AVEN, el show de Fuerza Bruta

“Me ayudaron muchísimo, me dieron el espacio, me enseñaron con mucho amor y me hicieron sentir supercómoda”, contó también Julieta sobre cómo se adaptó y la contención que recibió del elenco de Fuerza Bruta, para poder prepararse para el show en tan solo una semana.

QUIÉNES ACOMPAÑARONA A JULIETA EN SU DEBUT

Incondicionales como siempre, la familia de Julieta estuvo allí para acompañar a la bailarina y actriz. Su novio, Lucca Bardelli también dijo presente en medio de los rumores de separaciones.

Varios ex Gran Hermano dijeron presente. Marcos Ginocchio se ubicó en el VIP del lugar y desde allí disfrutó del show. Thiago Medina y Daniela Celis no quisieron perderse la experiencia del show y se mezclaron entre el público.

Marcos, Romina, Daniela, Nacho y la Tora acompañaron a Julieta en el show de Fuerza Bruta

Romina Uhrig, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar tampoco quisieron perderse el debut de su amiga en el show de Fuerza Bruta

DE QUÉ SE TRATA AVEN Y CUÁNDO VUELVE A PRESENTARSE JULIETA

Los shows de Fuerza Bruta se caracterizan por sumergir al público en una experiencia desquiciada. Ruido, movimiento, luces. Un sinfín de estímulos que proponen un viaje sensorial en el que los espectadores y actores se fusionan en una marea frenética de alegría.

“Es una experiencia única y todos tienen que venir a verla para llevársela”, dijo Julieta después del show. La ex Gran Hermano tiene varias funciones más agendadas para el 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de mayo.

LO QUE SE VIENE PARA JULIETA

En sus redes, la actriz y bailarina subió fotos adelantando su próximo trabajo. Resulta que la ex GH protagonizará el videoclip de Flor Vigna.

“Tenemos la protagonista más linda y luminosa de la life” escribió la cantante y novia de Luciano Castro en una foto que muestra el back.