Julieta Poggio de Gran Hermano se hizo un retoque estético y un video de TikTok la mandó al frente

Julieta Poggio es de las participantes más queridas de Gran Hermano, tanto adentro como afuera de la casa más famosa del país. La joven se ganó el corazón de gran parte del público con su simpatía y espontaneidad, por lo que es candidata a llegar a la gran final.

Desde su ingreso al reality, las redes se inundaron de videos y fotos de la joven previo a que se hiciera aún más conocida por GH. Es que ella es modelo y es la cara de muchas casas de ropa, pero también grababa videos para distintas plataformas.

Julieta Poggio deslumbró luciendo una microbikini color rojo pasión

Y fue uno de esos video que la “mandó al frente” con un retoque estético que se hizo en el rostro y que la hace lucir muy diferente. Juli se retocó la boca y fue lo más comentado en una publicación de TikTok, ya que con menos labios parece otra persona.

“Juli yo te conozco desde antes”, escribió la usuaria que subió un video de Juli Poggio que grabó para el canal de YouTube “Amor propio”, en el que jóvenes de su edad compartían mensajes para que otras chicas trabajen en su autoestima.

“Ahora me doy cuenta que Julieta se hizo los labios y yo pensaba que ya era asi pero este video se ve que no”, “Se hizo la bocaaaaaaaa”, “Se infecto la boca”, “La sigo hace años y ella mostró como le inyectaban los labios, no es nada malo”, “definitivamente me voy a hacer la boca”, “se hizo la boca”, fueron solo algunos de los comentarios que hicieron en la publicación al respecto.

En TikTok destacaron el retoque estético de Julieta Poggio.

La atrevida confesión de Julieta Poggio en Gran Hermano

Las ocurrencias y comentarios de “milipili” de Julieta la convierten en un personaje único y adorable en la casa de GH. Es amiga de Daniela y ambas hicieron picantes confesiones; la morocha le preguntó a quién extrañaba más si a su hermana o a su mamá y ella respondió que no las extrañaba tanto a ellas.

“Extraño mucho a Lucas”, se sinceró y nombró a su novio; la participante que tiene enamorado a Marcos, dentro de la casa después hizo un silencio y fue aún más sincera: “Extraño una pij*”, dijo entre risas y casi susurrando.

Julieta Poggio y su novio, Lucca Bardelli.

Las chicas, cual dos adolescentes en un pijama party, empezaron a hablar de cuestiones vinculadas al sexo. Julieta reconoció que es casi imposible que puedan dormir una siesta sin que pase algo. Y con nostalgia sumó que extraña una “apoyadita”.