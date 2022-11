El novio de Julieta Poggio, de Gran Hermano, salió al cruce de los rumores de infidelidad

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, de Gran Hermano 2022, fue apuntado por haberle sido infiel a la participante del reality de Telefe. Lejos de callar, el joven reaccionó contundente ante la versión de que habría besado a otra chica en un boliche mientras su pareja está en la casa más famosa del país, según Ciudad Magazine.

“Feliz mes, mi amor. Te amo como a nada en este mundo y te extraño cada día más. Me pone feliz verte cumplir tus sueños. Nos vemos a la vuelta, sos todo para mí”, escribió Lucca a través de sus stories de Instagram al pie de una foto besando a Juli, en señal de que seguiría comprometido con la relación.

Julieta Poggio, la "Milipili" de Gran Hermano. (Gentileza prensa Telefe).

“No hay tiempo que mida mi amor por vos”, agregó Lucca, despegándose de los rumores de infidelidad a Julieta.

Julieta Poggio

Los rumores de infidelidad de Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, de Gran Hermano

Lucca Bardelli y la publicación de la discordia

Estefi Berardi se encargó de aclarar que la chica con la que Lucca le habría sido infiel a Juli, era supuestamente Sofía. Y le mandó un mensaje preguntándole si es verdad que se habrían besado en un boliche.

Lucca Nardelli se defendió de los rumores de infidelidad con Julieta Poggio.

“Nada que ver. Es mi amigo hace años y no sé por qué lo quieren difamar con cosas que nada que ver. Si lo conocieran sabrían que nunca le sería infiel a Ju y la relación que yo tengo con Juli también”, le respondió la joven, negando haber vivido un affaire con Lucca.

La Tora habló sobre su ¿mal? juego en Gran Hermano

La Tora se convirtió en una de las jugadoras más fuertes y polémicas de a casa pero el último domingo quedó eliminada por el voto de la gente y debió salir del juego en el que tantas estrategias utilizó. Ahora, Lucila hizo una autocrítica tras quedarse con el 65,38% de los votos en su contra.

Este lunes por la noche, la joven estuvo en El Debate donde reflexionó sobre su participación en el reality de Telefe y dio qué hablar.

La Tora habló sobre su juego en la casa de Gran Hermano

“Estoy bien, tranquila pero con ganas de revancha”, dijo y llamó la atención de Santiago del Moro. “Te juro que volvería. No me importa nada”, sumó la ahora ex participante.

Gran Hermano: "la Tora" y un mano a mano con los analistas (Captura de pantalla)

Su sinceridad se vio todo el tiempo y no quedó afuera a la hora de teorizar sobre los motivos de su eliminación. La oriunda de Berazategui confesó: “Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo Tora, que caretearla”.

Y siguió: “La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso”.