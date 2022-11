Romina hizo un comentario polémico sobre el cuerpo de Julieta en Gran Hermano y en Twitter no se lo perdonaron

Una nueva situación que se tuvo lugar en Gran Hermano desató un debate en las redes sociales, principalmente en Twitter. Romina hizo un comentario frente a otras compañeras sobre el cuerpo de Julieta y luego frente a ella que no cayó bien entre los usuarios.

Romina, Juliana y Daniela hablaban sentadas en el living del jardín de la casa sobre los cuerpos y opinaron sobre el de Julieta. “La Juli come un montón de cosas dulces y tiene re lindo cuerpito”, lanzó la joven de 31 años, oriunda de Venado Tuerto.

Ante este comentario, Romina reaccionó y lanzó picante: “Juli ya tiene 20 y tiene mucha celulitis, se le nota mucho ya”. El silencio se notó en ese momento de la charla y justo ingresa Julieta, quien estaba en bikini y venía de la pileta.

La joven preguntó de qué hablaban y la diputada reafirmó lo que le decía a las otras participantes: “Que a vos se te nota la celulitis”.

Daniela seguía sin decir una palabra, ya que Julieta es su amiga, y Juliana repitió el comentario que había hecho en su ausencia.

Sin embargo, Romina siguió con su opinió y trató de explicar por qué decía lo que decía sobre el cuerpo de Juli. “Vos sos de engordar de cola y de acá”, señaló la participante oriunda de Moreno.

Julieta Poggio compartió su maravillo look en el caribe

En Twitter reaccionaron al comentario de Romina sobre el cuerpo de Julieta

El video en el que Romina opinaba sobre el cuerpo de la joven de 20 años no pasó desapercibido en Twitter, donde muchos debatieron sobre si estaba “bien o mal” que la exdiputada hablara así frente a Julieta y a las otras mujeres.

“Yo la escuché. Le va a recomendar su médico esteticista”, “Ese es el problema, ella es insegura y está obsesionada con su físico, eso vaya y pase, pero que le transmita inseguridades a otra persona o le diga cómo se tiene que cuidar o qué hacer me parece nefasto. Julieta quedó re mal y las otras dos no dijeron nada tampoco”, “Creo que ella no se está sintiendo bien con su cuerpo! Y se desquito con el lomazo de Juli!”, comentaron algunos usuarios.

Julieta Poggio

“Es cierto, hace días viene quejándose de su cuerpo”, “Vi lo mismo, es la tipica mina obsesionada con su cuerpo y necesita encontrarle defectos al cuerpo de otras! pobre Juli”, “Te juro, esta mina en 10 años va a ser la tía que te ve en reuniones familiares y te dice “ay hija, estás más gordita, que pasó?” detesto”, fueron otros de los tweets.

Romina hizo un comentario polémico sobre el cuerpo de Julieta.

Romina hizo un comentario polémico sobre el cuerpo de Julieta.

Romina hizo un comentario polémico sobre el cuerpo de Julieta.

Romina hizo un comentario polémico sobre el cuerpo de Julieta.