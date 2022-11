Sol Pérez lloró en pleno debate de Gran Hermano y desconcertó a todos en el piso y en las redes

Una situación ajena a los participantes de Gran Hermano desconcertó a todos en el piso y en las redes. Las cámaras captaron el momento en el que Sol Pérez lloraba e intentaba que eso pasara desapercibido, por lo que preocupó a los usuarios de Twitter que no paraban de preguntarse qué le pasaba a la “chica del clima”.

En el vivo mostraban la relación de Thiago y Daniela y, cuando volvieron al piso, Santiago del Moro le dio el pie a Sol Pérez para que comente la situación. Fue en ese momento que se pudo ver cómo le corrían las lágrimas por su rostro a la presentadora de televisión, mientras ella intentaba dar su opinión y ocultarlas.

Ante esta situación, todo lo que ocurría con el juego pasó a segundo plano y en cuestión de minutos Sol Pérez fue tendencia número uno en Twitter. En Argentina lo más comentado eran las lágrimas de la analista y todos cuestionaban que ni ella ni el conductor daban explicaciones sobre qué le ocurría.

Los usuarios esta red social no solo se preocuparon por ella, sino que lanzaron todo tipo de supuestos, desde embarazo, a un mensaje que leyó en su celular, hasta malos tratos de parte de sus compañeros, principalmente culparon a Laura Ubfal y a Gastón Trezeguet.

Sol Pérez lloró en vivo en Gran Hermano.

Pero fue recién al final del programa que Del Moro le dio el pie a Sol para que explique el motivo de sus lágrimas. “Tengo alergia”, se limitó a decir la joven ya con una sonrisa en su rostro y aseguró que llorará el día que Marcos y Julieta concreten su relación.

“Creo que por la única pareja que lloraría adentro de la casa si veo un chape, pareja no pareja, sería la de Marcos y Julieta. Ahí voy a llorar”, bromeó.

Sol Pérez lloró en vivo en Gran Hermano.

Sol Pérez lloró en vivo en Gran Hermano.

Sol Pérez lloró en vivo en Gran Hermano.

Peluca rubia y vestido transparente, el look de “mujer fatal” de Sol Pérez

La “chica del clima” lo da todo en cada aparición televisiva, con looks llamativos que dan qué hablar. Tal como ocurrió en el debate del lunes, cuando Sol se presentó en el programa con una peluca larga y rubia que realzó un vestido negro, completamente transparente, que dejó ver de más.

La peluca se llevó todas las miradas

“Lista para una nueva noche en @granhermanoar”, escribió Sol al pie de su posteo que en menos de una hora cosechó más de 86 mil “me gustas”.

“Bomba”, “Es bella pero esa peluca no le queda bien”, “Eso se llama darlo todo! Tus look , ya son parte de GH ..”, “Que hermosa mujer sos un beso”, “Barbie del conurbano”, “Tan linda que está vestida..que lastima esa peluca un rojo le quedaría mejor”, fueron solo algunos de los comentarios en los que no faltaron las críticas a la decisión de ponerse una peluca.

Sol Pérez la rompió en Gran Hermano