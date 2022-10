Sol Pérez presentó su versión morocha en corset y bucaneras, y enamoró a los televidentes de Gran Hermano

Sol Pérez sorpendió a todos este jueves al presentarse en el debate de Gran Hermano 2022, ya que mostró un nuevo look en su cabeza.

La modelo da de que hablar en las redes sociales por sus diversos y arriesgados outfit, pero esta vez llamó muchísimo la atención por una peluca negra que decidió lucir en el prime time de la televisión argentina.

El look total black de Sol Pérez

La presentadora de televisión enamoró a sus seguidores, quienes quedaron alucinando con este sorpresivo look. “¿Morocha quién?”, comentó en su última publicación de Instagram, donde lució una peluca morocha.

Allí se la vio con un look total black, con un corset negro, falda tubo negra y botas bucaneras hasta el muslo, que la hicieron acreedora de más de 80 mil like en muy poco tiempo, por parte de sus más de 6.4 millones de seguidores.

El look total black de Sol Pérez

Recordemos que Sol Pérez, se encuentra acompañando a Santiago del Moro y a un notable grupo de panelistas como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Nati Jota, Marisa Brei y Gastón Trezeguet, entre otros, en lo que es el debate del programa, donde hablan de los diversos acontecimientos que suceden durante el día o en la semana, en el reality show más exitoso de la televisión argentina.

Sol Pérez y su look total black

El cambio de look de Sol Pérez generó memes en las redes sociales

Sol Pérez sorprendió tanto a los televidentes como a sus seguidores de Instagram al presentarse en el debate de Gran Hermano con una peluca negra.

Esta nueva versión morocha de la presentadora casuó revuelo y algunos internautas publicaron los más ingeniosos memes: “Los looks de sol perez son Cj entrando a la barbería en el Gta san andreas”, “El look de Sol Perez me da vibras Thalía en el video de Gracias a Dios”, “Eeehhm.. a qué estaría jugando Sol Pérez con esos cambios de looks?”, “Sol Pérez tiene canje de pelucas así que prepárense que hay cambios de look pá rato”, “Sol Pérez es Malala de Floricienta”, fueron algunos de los comentarios en rede sociales.

Los memes por el look de Sol Pérez

Los memes por el look de Sol Pérez

Los memes por el look de Sol Pérez

Los memes por el look de Sol Pérez

Los memes por el look de Sol Pérez