Sol Pérez llegó con poca ropa al debate de Gran Hermano y mostró casi todo con un corpiño blanco y cadenas

Sol Pérez es una de las panelistas del debate de Gran Hermano junto a Gastón Trezeguet, Ceferino Reato, Laura Ubfal y Nati Jota. Hay un sexto panelista que va rotando y por esa silla han pasado Analía Franchín, Cristian U y Nancy Pazos. El conductor, Santiago del Moro.

Con looks jugados, la periodista y ex chica del tiempo, muestra los looks más jugados en cada gala. Este lunes eligió una pollerita blanca, un blazer minúsculo y un corpiño blanco, adornado con cadenas.

Con poquísima ropa, Sol Pérez subió la temperatura del debate de Gran Hermano

Con poquísima ropa, Sol Pérez subió la temperatura del debate de Gran Hermano

Con poquísima ropa, Sol Pérez subió la temperatura del debate de Gran Hermano

Sobre su cintura, también caía una cadenita a modo de cinturón. El look se completaba con sandalias plateadas y rulos a full en su peinado.

“Nuestra JLo”, “De dónde saliste chabona no sos real”, “Qué hermosa”. Estos son algunos de los mensajes de sus amigos, como el periodisra Guido Zaffora, Juli Puente y Karina, la princesita. “Hola rulo te amo” escribió, muy enamorado, su pareja Guido Mazzoni.

SOL PERÉZ ARRINCONÓ A TOMÁS HOLDER EN EL DEBATE

Este lunes, tras abandonar la casa, Tomás Holder fue el primero en visitar el debate. Con el cassette del juego puesto y reafirmando que lo suyo fue un personaje, el primer eliminado de Gran Hermano mantuvo su postura de que su juego era mucho mejor que el de los demás.

Sol Pérez fue una de las pocas que confesó que veía a Holder en la final, pero que no entendió su juego. ¿Cuál era tu juego? le preguntó sin filtro, a lo que el participante le contestó que era ser punzante, gracioso y hacer bromas.

Holder sigue absolutamente convencido que estaba jugando bien. Trezeguet intentó hacerle entender que ante la inferioridad numérica de ser 4 contra 14, era muy probable que fueran a placa, cosa que el primer eliminado tomó positivo porque “la gente” los iba a apoyar.

Con una sola placa encima, de dónde sacaban esa teoría quiso saber Ceferino Reato, pero Holder, con una coraza y la respuesta ya pensada, no dejaba de defender su postura y la de su grupo.