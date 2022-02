Sol Pérez, morocha y con un vestido marrón cortísimo

Sol Pérez suele sorprender a todos sus seguidores de las redes sociales con las postales infartantes que comparte pero esta vez, captó la atención de todos por su gran cambio de look. Ella apareció en “Nosotros a la mañana” morocha y luego viajó a México con su pareja para enamorar a todos desde allá.

La artista es una de las más sensuales en Instagram y también de las que más concientizan sobre la práctica de alguna actividad física para así tener la cabeza, el alma y el cuerpo sanos y fuertes. De hecho, su novio Guido es quien le arma las rutinas para ganar masa muscular.

Siempre se muestra entrenando en la cadena de gimnasios de su futuro marido o posando en bikini cerca de una pileta pero esta vez, se mostró con un vestido marrón cortísimo en una cena romántica durante sus vacaciones en las playas mexicanas. Luciendo feliz su cambio de look.

Morocha y disfrutando de México, así se mostró Sol Pérez en las redes.

La también modelo tomó la decisión de dejar en el pasado al rubio que la caracterizó en los medios y pasar a los tonos más chocolates, que hiciera juego con su piel bronceada.

Morocha y disfrutando de México, así se mostró Sol Pérez en las redes.

Según reveló, a Guido le gusta mucho la nueva apariencia: “Lo torturé porque ya le había mandado antes una foto de cómo quería el pelo. Entonces, él ya sabía que me iba a cambiar el color. Soy muy intensa, el día de la peluquería me saqué una foto, se la mandé y me dice ‘te queda hermoso’. Pero lo torturé preguntándole ¿cuál te gusta más? ¿antes o ahora? Tiene que decir muchas veces que le gusta este”.

Morocha y disfrutando de México, así se mostró Sol Pérez en las redes.

Así se veía Sol Pérez con su pelo rubio

Desde que el nombre de Sol Pérez se hizo conocido y “la chica del clima” apareciera en todos los programas de chimento o concursos de baile, todos la reconocíamos por su cabellera larga y rubia.

Pero hoy está morocha, contenta con su cambio, aunque todavía no publica en el feed de Instagram ninguna pose sexy con su nuevo todo. Igualmente en un fuego y todo lo que luzca la hará verse genial.

Sol Pérez levantó la temperatura en Instagram con una bikini blanca colaless

Sol Pérez en las playas de Punta del Este

Los trajes de baño rosados más sensuales que usaron las famosas

Los trajes de baño rosados más sensuales que usaron las famosas