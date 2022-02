Laurita Fernández se quedó helada al ver a una participante de “Bienvenidos a bordo” igual a ella

“Bienvenidos a bordo” es uno de los programas que más gente del público lleva; sus diferentes segmentos son para que se anoten y se animen a participar. A muchos los inscriben sus amigos o familiares y otros, son ellos mismos los que se la juegan para tener sus minutos en la tele.

Cuando se abre la puerta de los parecidos en el programa que ahora conduce Laurita Fernández se genera un clima único en el estudio. Y es que todos los presentes comienzan a mirar al participante e intentan adivinar quién es igual o a quién está imitando con sus posturas y looks.

Y este martes por la tarde sucedió algo que dejó asombrada a la bailarina que tomó el lugar de Guido Kazcka. Estaba en juego una chica oriunda de Tigre, de pelo rubio, flequillo y sus labios pintados de un rojo fuego, como Laurita. Fueron varios los nombres que lanzaron como un posible parecido pero ella tuvo que ayudarlos.

“Me daba mucha vergüenza venir y mi mejor amiga me anotó”, dijo Yamilia y después de posar ante la cámara haciendo algunos gestos similares a su doble, reconoció que muchos le dicen que es igual a la varias veces campeona del “Bailando”.

Laurita Fernández y el asombro de ver a una participante de "Bienvenidos a bordo" parecida a ella

“¿Sos yo?”, le preguntó Laurita y al ver que la joven asentía con la cabeza, soltó un grito de asombro que terminó con un ataque de risa. “Encontré a mi doble en el mundo”, comentó.

Y las poses de ambas ante la cámara no faltaron, la clásica sonrisa amplia y el cuello estirado para un costado no faltaron.

La participante que era “parecida” a Lali Espósito y terminó acusando a su mamá por presentarse

Se sabe que en “Bienvenidos a bordo” buscan personas parecidas a los famosos. Algunos de los participantes que se presentan son realmente iguales mientras que otros... tienen un aire. En este caso Laurita recibió a Flor, quien apareció con un cabello amarillo y un aire a Lali Espósito.

“¿Sos Camila Cabello pero rubia?”, le consultaron ante la dificultad para saber quién era. Una de las panelistas se arriesgó con Nicki Minaj y luego siguieron intentando con cantantes.

Ella fue como parecida de Lali.

Hasta que Laurita exclamó: “¡Es Lali Espósito!” Ante el incómodo momento Flor, la participante, no demoró en decir: “Según mi madre. Viste como son las madres. Ellas tienen un ojo con el que te miran siempre genial”.

“¿Y te dicen muchas veces que te parecés?”, siguió Laurita. “Me lo dicen, pero yo no me veo. No es lo mismo aceptarlo, decir ‘sí’”, finalizó la participante.