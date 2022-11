Juliana de Gran Hermano pasó un fin de semana de lujo en nuestra provincia con un apuesto mendocino

Juliana pasó por distintas etapas en la casa de Gran Hermano. Empezó siendo una de las más queridas, pero poco a poco su imagen fue cambiando por acercarse al grupo de “Los Monitos” y por varias de sus actitudes, muchos aseguran que tiene un pie más afuera que adentro de la casa.

Hace algunos meses, la joven estuvo en nuestra provincia, acompañada por un mendocino y en su cuenta de Instagram dejó los recuerdos más lindos de ese viaje.

Juliana fue la primera de las chicas en enamorarse y formar pareja dentro del reality. El flechazo con Maxi, el cordobés, fue inmediato y desde la primera semana están juntos, con algunas idas y vueltas.

Pero hay una duda que se sembró hace un tiempo en la casa, cuando una de las chicas le preguntó si estaba de novia afuera de la casa y ella no lo negó. Lo cierto es que hay poco registro en las redes de un novio (todos los participantes han sido muy cuidadosos de borrar su pasado en las redes sociales), pero en una de sus historias destacadas se puede ver que hay un lugar especial para Mendoza.

JULIANA Y UN FIN DE SEMANA DE LUJO EN MENDOZA

En abril de este año, Juliana, conocida como “Tini” visitó nuestra provincia por invitación de un joven mendocino llamado Maximiliano Pérez, quien en su cuenta de Instagram se presenta como “Entrepreneur - Digital Nomade - change is the only constant”.

Juliana "Tini" y su fin de semana romántico en Mendoza

El joven es amante de los viajes y entre sus fotos hay postales de Sri Lanka, Ciudad del Cabo y Dubai. La participante del reality también es amante de viajar y, tal vez, en alguno de estos destinos cruzaron miradas.

En su paseo por Mendoza, la pareja visitó Potrerillos, entre otros puntos de nuestra geografía, y las bodegas Renacer, Chandon y Cavas Wine Lodge. “Gracias pipi por este finde XL” escribió la participante en su historia de Instagram con una foto de ellos entre vides.

En otra de las historias, Juliana escribió “Por muchas más visitas negro” junto a un pequeño corazón rojo y en otra postal, de ella con un regio paisaje, se puede leer “Qué bien me sienta Mendoza”.

La verdad es que sí. La participante del reality se ve radiante en los paisajes de nuestra provincia y muy bien acompañada. ¿Habrá sido solo un amor pasajero? ¿Hubo más que solo un fin de semana?

Consultado por Diario Los Andes, el joven prefirió no hacer pública su respuesta, aunque expresó su alegría por el presente de la participante.