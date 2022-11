Maxi se rapó toda la cabeza y Gran Hermano le llamó la atención por el cambio de look: “Está prohibido”

Los participantes de Gran Hermano ya no saben qué hacer con el encierro, ya que para ellos los días “son más largos”. Es que en algún punto esa es la idea del juego, cero comunicación con el exterior y horas de ocio para que el aislamiento haga lo suyo.

Es por eso que, la peluquería y las sesiones de belleza son un gran plan cuando quieren “matar el tiempo”. Y por eso, Maxi decidió cambiar su look y dejarlo todo en manos de Thiago, a quien muchos tomaron como su peluquero personal.

Con una gillette, el joven rapó por completo a su compañero. Es que si bien Maxi ya tenía el pelo súper corto, el tomar la decisión de raparse por completo lo hizo lucir diferente, algo que no estaría permitido en Gran Hermano.

Incluso, trascendió que le habrían llamado la atención porque en el reglamento estaría especificado que no pueden cambiar su imagen. Esto sería para que el público pueda identificarlos rápidamente y por las fotos que ellos hicieron previo a ingresar a la casa más famosa del país, las que usan para las placas y otras situaciones oficiales.

Esa es la razón por la que no está permitido y así lo expuso en Twitter, la usuaria @adrianabravista, quien explicó que es “porque ya sacaron fotos” con un look.

Maxi cambió su look en Gran Hermano con la ayuda de Thiago.

Así fue el trágico accidente en el que murió el hermano de Juliana de Gran Hermano

Juliana conmovió en GH 2022 al recordar a su hermano, el cual perdió la vida en un accidente automovilístico. Ella se mostró muy emocionada al narrar el hecho.

Juliana Díaz empezó contando en Gran Hermano que no era muy cercana a su hermano, que cada vez que visitaba a su familia no se veía con él.

“Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano. Como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes”, dijo la participante.

“Y ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo”, relató.

“Me dijeron de ir y no sé… no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él”, agregó.

Luego confesó que, tras la muerte, estuvo un tiempo yendo al psicólogo. “La psicóloga me dijo que era re lógico que me pasara eso”, explicó.

Juliana se largó a llorar al recordar a su hermano en GH