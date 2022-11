El impactante cambio de Daniela de Gran Hermano: así luce sin pestañas ni cirugías

Daniela Celis es, sin lugar a dudas, la participante más coqueta de la casa de Gran Hermano. Sí, mucho más que Julieta “Disney”. Desde que entró al reality luce sus extensísimas pestañas y sus kilométricas uñas.

Es raro, casi imposible, verla sin maquilla o de “entre casa”. Siempre pintada, siempre peinada y siempre coqueteando. Con los “lindos” ocupados, Daniela encaró a Thiago, aunque por momentos tirotea a Marcos, pese a que el salteño tiene los ojos puestos en Julieta.

QUIEN ES DANIELA CELIS, LA CHICA DE LAS PESTAÑAS DE GRAN HERMANO

Daniela tiene 26 años y viene de la localidad de La Reja, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Al momento de presentarse en la casa más famosa del país dijo que la operación de las lolas, le cambió la vida.

La joven, cuya meta en la vida es ser linda, modelo y famosa, estaba en pareja con un hombre 20 años más grande que ella, pero un día antes de entrar al reality se separó.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó Daniela. “Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, confesó en su video de presentación.

En un cruce con Santiago del Moro, la participante reconoció que en un momento había perdido las esperanzas de ser famosa y recordó que en ese momento pensó “bueno, me voy poner a estudiar”, como si se tratase de una opción B o premio consuelo. Del Moro, rápido de reflejos le dijo que igual podía estudiar, que mal no le iba a hacer.

DANIELA DE GRAN HERMANO, A CARA LAVADA

Antes de la Daniela que todos conocemos, había una Daniela sin pestañas y al natural. Para encontrarla hubo que buscar bastante porque en su cuenta de Instagram, sólo vemos la versión ya editada de la joven.

Pero en Facebook, la red social que vamos olvidando y en donde dejamos las fotos de hace mil años, hay pistas de la joven, previo a las cirugías y las pestañas.

En las fotos, que muchas datan del año 2015, se puede ver otra Daniela, una chica natural y con una belleza más fresca.

Así lucía la joven participante del reality, antes de las pestañas y las cirugías

La joven, de un origen humilde, siempre se interesó por la moda y la belleza. En el 2018 ya empieza a verse la Daniela que conocemos ahora.

Sus pestañas han sido motivo de burlas y memes, incluso la producción de Gran Hermano lanzó un meme con Daniela.