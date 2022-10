Alfa le hizo un “chiste” a Daniela en Gran Hermano, ella estalló en llanto y en las redes no le creyeron nada

Una nueva pelea se desató en Gran Hermano y Daniela terminó llorando, consolada por Mora y Thiago. Es que la joven no toleró una broma que le hizo Alfa, porque aseguró que le removió cosas del pasado, y en redes la tildaron de “exagerada” y la convirtieron en meme.

Algunos de los participantes estaban alrededor de la pileta, recostados tomando sol, y a partir de un ruido Alfa se imaginó una secuencia que horrorizó a Daniela. Ante esta situación, la joven se fue llorando a la habitación, lo que preocupó al resto de sus compañeros que no habían estado presentes en la charla.

“Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte”, dijo Alfa en tono de broma.

Molesta, Daniela se levantó y, una vez en la habitación, explicó el por qué de su llanto desconsolado. “Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir: ‘Son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’”.

“Le contesté que no se jode con eso. Yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, agregó mientras Thiago la abrazaba y consolaba.

La votación de Daniela

Luego, Alfa se acercó al intentar pedirle disculpas, pero no salió bien. “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, dijo.

Pero ella le retrucó: “Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”. Por último, Walter aprovechó para minimizar su comentario: “Que no sea un teléfono descompuesto, ‘ahogada’ no dije. Tampoco hablé de ‘secuestrar’”.

El llanto de Daniela en Gran Hermano fue meme en Twitter

El llanto desconsolado de Daniela no pasó desapercibido en las redes. En el debate de Gran Hermano no le creyeron a la joven y deslizaron que la joven había hecho uso de esta situación a su favor para tener su “momento de fama”, y en Twitter pasó algo similar.

“Ay daniela que ganas de llamar la atención mamita”, “Gran hermano dijo “daniela al confesionario” pero ella escuchó “daniela llego el sicario’”, “Cómo vas a llorar por ese comentario Daniela por favor hermana te están haciendo mal las pestañas”, “Alfa: ‘voy a tratar de hacerles pescado frito’. Daniela: me dijo ‘te voy a matar y hacerte pegar dos gritos’”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios sobre el ida y vuelta de la joven y Walter.

Daniela se lloró en Gran Hermano por una broma de Alfa y la hicieron meme en redes.

