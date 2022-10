Así era Tomás Holder de Gran Hermano antes de su impactante transformación física

Antes de ingresar a Gran Hermano, Tomás Holder ya era conocido en las redes como tiktoker. Se caracteriza por su trabajado físico, pero no fue siempre así y se filtró una foto que lo demuestra.

El influencer y tiktoker fue uno de los participantes más polémicos de la casa, tanto por su personalidad como por sus confesiones.

Aunque fue el primer eliminado de la casa, su estadía en el reality no pasó desapercibida. Su personaje, denominado por él mismo como “un rugbier violento y machista”, fue motivo de duras críticas.

Tras su salida, se filtró una imagen del joven de 21 años previas a convertirse en fisicoculturista. En ellas, se puede apreciar el gran cambio físico por el que atravesó desde que comenzó a consumir esteroides y anabólicos.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta”, había expresado el participante rosarino en su presentación en GH.

La foto trascendió a partir de la publicación de una usuaria de Twitter. Se lo ve a Holder cuando no se inyectaba esteroides. De inmediato la publicación se volvió viral.

Tomás Holder hace algunos años

Mientras en su momento en la casa, Holder hablaba sobre su adicción a las inyecciones. “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente, porque no me da vergüenza”, empezó diciendo.

“Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero”, declaró.

La mamá de Tomás Holder está preocupada por su hijo

Gisela Gordillo, su madre, con quien el joven mantiene una especial relación, habló sobre cómo pasa su hijo sus primeras horas fuera del reality show de Telefe y mostró su preocupación, según Ciudad Magazine.

“Tomás todavía no cayó en la realidad. Está muy nervioso, yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me repreocupaba. Me importaba tres pelotas ya el programa”, contó, en Mañanísima, la mujer.

Además, Gisela afirmó: “Una mamá conoce a sus hijos, yo me doy cuenta de las miradas, la forma de caminar, de mover las manos”.

Tomás Holder y su mamá, Gisela Gordillo (Foto: @giselavangordillo)

“Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo”, cabe destacar que el joven fue protagonista de una de las primeras polémicas del programa.

“Me gustaría que primero hable con psicólogos. Sí él va a mostrarse como es, sí. Ahora si va a entrar como ese personaje… Yo no puedo decidir sobre él, pero no quisiera”, reflexionó.

Tomás Holder y su mamá, Gisela, en uno de los polémicos videos de TikTok.

También, la mujer lamentó: “A mí me gustaría que ahora él vaya a un psicólogo porque si él cree que el personaje, así sea en la vida, lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable….”.

“Entiendo que hay momentos para mostrarse así, pero ese personaje no solo lo va a sacar de juego en una casa, en el programa. Lo va a sacar en la vida”, expresó Gisela, a corazón abierto.