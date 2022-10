Tomás Holder le respondió a Santi Maratea luego de que el influencer revelara un chat muy íntimo

Tomas Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano y en las últimas horas visitó el programa LAM, donde se sometió a una serie de preguntas por parte de Ángel de Brito y sus angelitas.

Entre tantos temas que el exparticipante tocó, uno de ellos fue el polémico mensaje que Santi Maratea filtró en sus redes sociales, donde se observaba un contundente mensaje de Holder, quien le contestó una historia comentando: “Sos hermoso”, a lo que Santi comentó junto a la imagen: “Pretends to be shocked (pretender estar shockeado/sorprendido)”.

El mensaje que Tomás Holder le mandó a Santi Maratea

“Le escribiste a Maratea...”, comenzó De Brito, dándole el pie al invitado para que se refiera a este tema: “Eso me pareció una locura. ¿Viste cuando le hablás a famosos y decís ‘no te van a contestar nunca’?”, comenzó.

“Nunca dudé de mi sexualidad. Tampoco estaría mal. Creo que él quiso exponer a un estereotipo como si fueran todos del mismo palo y no, cero”. “Santi tiró un manotazo de ahogado para aparecer un poco en las redes capaz...”, aseguró.

Tomás Holder habló en Gran Hermano después de su eliminación.

“A mí no me genera nada. Se la habré tirado por el físico, pero para joder porque yo no era conocido y como él es famoso pensé que no lo iba a leer”, continuó, a lo que el periodista insitió: “Y en ese momento no te contestó, te fue a buscar ahora...”.

“Y por eso te digo, cuando tiran el manotazo ese de ahogado que necesitan un poco de atención, salen”, sentenció Tomás Holder.

Flor de la V criticó a Tomás Holder por los polémicos videos con su mamá

Tomás Holder fue como invitado a LAM (AméricaTV) y habló de todo con Ángel de Brito. Al escucharlos hablar sobre sus videos, el joven explicó que su relación es así porque ambos son jóvenes, ya que Gisela tuvo a Tomás cuando tenía 19 años, Flor de la V reaccionó y no dudó en escribir en Twitter.

“Tomás y la mamá dos hipócritas que intentan tirarse lavandina. Su TikTok los deja en evidencia”, comenzó la conductora de Intrusos.

Flor de la V apuntpo duro contra Tomás Holder.

Luego, cuando Tomás aseguró que él no duda de su sexualidad, la actriz y conductora no dudó en volver a apuntar contra el rosarino en Twitter. “Son de manual… Te desconocen frente a la gente y en la clandestinidad te piden el tesorito. #traumadas”, comentó. Por su parte, Holder aseguró no conocer a Flor.