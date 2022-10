Tomás Holder se enfrentó al panel de Gran Hermano, tras su salida: ninguneo y burlas

“La gente mayor no entendió mi personaje”. Tomás Holder no se puede sacar el casette del “jugador” y este lunes le echó la culpa a la gente grande que no entendió su personaje de TikTok, con el que decidió entrar en la casa. Fue esa estrategia la que lo sacó de la casa, según él.

Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, se enfrentó con los panelistas de El debate y dejó en claro que sigue sin ver por qué se fue de la casa.

Primero, en un mano a mano íntimo con Santiago Del Moro, el participante confirmó que entró con un personaje, el mismo que él usa en las redes sociales, un tincho homofóbico y hedonista, y que él sabía que “la gente mayor” podía no entender ese personaje, pero se arriesgó igual.

“Era un personaje lindo, querido y capaz que lo entienden” afirmó Holder, sobre su estrategia, al entrar a la casa.

Del Moro intentó, por todos los medios, sacarle el casette y lograr que el participante le cuente quién es él en realidad, pero no lo logró. Con sus músculos como coraza, Holder seguía con su libreto.

El conductor le consultó por qué no había contado su historia de vida, que según detalló su madre fue bastante difícil, y el participante contestó que fue porque no quería dar lástima.

Lo que llamó la atención, durante su participación en el debate, fue que Holder negó sistemáticamente cosas que efectivamente dijo adentro de la casa y que ahora afirma que no fue así. Santiago Del Moro le preguntó por su obsesión con los seguidores y si él estaba confiado en que lo iban a salvar.

Tomás Holder fue furor en redes sociales por sus parecidos.

El participante negó haber dicho tal cosa sobre los seguidores, cuando, en realidad, pasó horas enteras hablándole a los espejos para convencer a esos seguidores de que lo echen a Marcos. La obsesión de Holder por los seguidores era obvia, tal es así que a Alfa lo enfrentó al grito de “¿A vos quién te conoce?” y cuando habló de su novia, un detalle no pasó desapercibido para el oído entrenado.

Para destacar las cualidades humildes de su novia, Holder dijo que se trataba de una chica “de pueblo, con dos mil seguidores”.

HOLDER CONTRA LOS PANELISTAS DE GRAN HERMANO

El descontento de los panelistas con Tomás Holder era más que evidente. Nati Jota, Sol Pérez y Gastón Trezeguet fueron con los tapones de punta.

Con una lectura distinta a las de los demás, el participante defendía una a una sus decisiones dentro de la casa. Siempre amparado desde su personaje y de la estrategia elegida, para Holder todo lo que hizo él junto a los monitos podía llegar a ser bien vista por el afuera.

“¿Cuál era tu estrategia, queda 4 contra 14 dentro de la casa?” Le preguntó Nati Jota sin filtro y dejando en claro que de números no entienden, porque ante ese panorama era ir a placa seguro. Holder se defendió y dijo que “afuera podía gustar”.

Lo mismo hizo con la broma de la comida. El participante aseguró que lo había visto en ediciones anteriores y que a la gente le había causado gracia. Trezeguet no podía creer lo que escuchaba.

La única que parecía “bancar” a Holder fue Laura Ubfal, quien lamentó que el joven abandonara la casa porque, según ella, la casa ahora está aburrida.

La que no paró de dispararle al primer eliminado de la casa fue Nati Jota que le remarcó, todo el tiempo, que sus “amigos” no estaban tristes porque se había ido, sino que estaban mal porque sabían que eran los próximos eliminados. Pero no hay ciego que el que no quiere ver, y Holder se mantiene en su postura. Para él, Martina es la jugadora más fuerte del certamen.

Al salir de la casa, Holder publicó un mensaje en las redes sociales en donde dejó la puerta abierta a un posible regreso. “Quedó mucho por demostrar...”.