Tomás Holder volvió a la redes y compartió un mensaje tras abandonar la casa de Gran Hermano: “Muchas cosas quedaron por demostrar...”

El pasado domingo se llevó a cabo la primera eliminación de Gran Hermano 2022. Esta nueva edición se caracterizó porque el primer eliminado fue un hombre: Tomás Holder.

Cómo queda la casa tras la salida de Holder

El influencer y deportista pasó una semana completa dentro de la casa más famosa del país y su figura no pasó desapercibida. Peleas con sus compañeros, divisiones y polémicos comentarios, Holder fue uno de los personajes más criticados, razón que lo llevó a dejar la casa.

Una vez llegada la gala de nominación, recibió votos por parte de sus compañeros, por lo que apareció en la placa de nominados junto a Marcos Ginocchio y Agustín Guardia. También fue nominado “Alfa” pero Martina lo salvó gracias a un beneficio.

"Gran Hermano": Los memes tras la eliminación de Tomás Holder (Captura de pantalla)

El mensaje de Tomás Holder tras su paso en Gran Hermano

Tras abandonar el ciclo de Gran Hermano, el deportista volvió a usar sus redes sociales y con sus palabras dejó un guiño a sus seguidores sobre sus futuros proyectos.

A través de sus stories de Instagram, Tomás Holder agradeció a sus más de 339.00 seguidores y el público por el apoyo y voto hacia los demás participantes en la placa.

Posteo de Tomás Holder

“Cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano. Fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad”, escribió.

Además, para terminar su mensaje, sumó un guiño a una posible vuelta en el caso de que se abra la posibilidad de votación para ex participantes. “Muchas cosas quedaron por demostrar...”, finalizó.

De esta manera, el participante hizo referencia a la habitual vuelta que suelen realizar los concursantes en el reality de Gran Hermano. Uno de los más recordados es Cristian U, quien reingresó a la casa por elección del público y se coronó campeón.

Cristian U

La despedida de Tomás Holder al salir de Gran Hermano

Tomás Holder se despidió entre muchas lágrimas apesar de ser el primero en salir de la casa. “No llores, Marti”, le pidió a Martina Stewart Usher, quien estaba totalmente desconsolada ante su salida.

“Quiero que sigan, gordo. Sos un hermano para mí. Te espero afuera, con las manos abiertas”, le dijo a Juan Reverdito, quien fue nombrado como el líder de la facción de “los Monitos”.

Minutos antes de irse definitivamente, el joven se paró frente a todos sus compañeros y les dedicó unas palabras: “La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todos. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”.