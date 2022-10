Martina rompió por segunda vez una importante regla y Gran Hermano le llamó la atención adelante de todos

Gran Hermano arrancó hace menos de una semana y ya resaltan los primeros “rebeldes” de la casa. Se trata del grupo autodenominado “Los Monitos” que integran Martina, Juan, Tomás y Nacho, quienes ya dan qué hablar por sus complots y juegos contra los otros participantes.

Pero no solo eso, sino que también le traen dolores de cabeza a la producción, quien ya repasó con ellos las reglas del juego, que algunos no cumplen. Como el caso de Martina, quien intentó hacer trampa, jugando con su micrófono para que no pudieran escuchar lo que les decía a sus otros tres compañeros de grupo.

Ante esta situación, Gran Hermano irrumpió con su imponente voz y le llamó la atención a la profesora de Educación Física. “Chicos, ayer hablamos de las sanciones si no se cumplían las reglas que tiene mi casa”, arrancó GH.

“Necesito que los micrófonos sean cuidados, que no se golpeen, que no se tapen”, lanzó y luego apuntó contra Martina: “Te lo digo por segunda vez, Martina. Necesito que no golpees con el cuadro tu micrófono”.

“El cuadro se permitió que entre para que quedara en el cuarto, como la mayoría de las fotos. Entonces, te pido que por favor dejemos el cuadro en el cuarto. Muchísimas gracias”, cerró Gran Hermano, molesto con tener que llamarle la atención.

Mientras, se la ve a Martina levantarse, de muy mala gana, de la reposera con el cuadro de su perro. Y se dirió a la habitación a dejarlo, como le había solicitado GH, algo que no le causó mucha gracia porque se la escuchó decir “me da risa”, en tono soberbio.

Nacho, Tomás, Martina y Juan, los 4 Fantásticos

Fuerte crítica hacia Martina de Gran Hermano por “maltratadora”

Martina Stewart Usher, es la profesora de Educación Física que ingresó a la casa de Gran Hermano, recientemente e incluso ya comenzó a desplegar su juego, ganando el primer desafío interno, el que le permitió salvarse de la primera nominación y salvar a un compañero de la placa.

Martina se convirtió en tendencia minutos después haber sido presentada por Santiago del Moro y una vez terminada la gala de inicio de Gran Hermano, hasta Wanda Nara la crítico en sus redes sociales por las frases polémicas que dijo contra la sexualidad. Sin embargo, la joven de 25 años ya tiene un prontuario.

Varios usuarios en redes sociales que la reconocieron denunciaron que Martina Stewart maltrató a varios alumnos menores de 11 años. “Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina. Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar dos años maltratando a nuestros hijos”.

Sin dudas el mensaje más tajante fue el de una mujer que pidió justicia por su hermana menor, a la que Martina tildo de inútil.

“Es una hija de p… y una maltratadora. Puteaba a los chicos y les decía que eran down, que eran unos inútiles. Muchos volvían llorando a sus casas. Los padres se quejaron con las autoridades correspondientes y nunca hicieron nada. Ahora ella está en Gran Hermano como si nada y tenemos mucha bronca. No puede quedar impune”, declaró.

Martina, una de las concursantes de GH fue muy criticada en redes sociales.