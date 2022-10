Gran Hermano 2022: una mujer ganó el primer desafío del líder y estos son los benficios que tendrá

El primer día en la casa de Gran Hermano 2022 arrancó con todo y los 18 concursantes, lejos de descansar de lo que fuera una noche de emociones variadas, se alistaron para disputar la primera prueba semanal del reality.

Este primer desafío se conoció con el nombre “líder”, cuyo resultado era más que satisfactorio, ya que quien resultara ganador, sería el único inmune de la primera nominación.

Básicamente, el juego consistía en encontrar 5 monedas gigantes y luego conseguir pasar una puerta. Quien abriera el candado y retirara el lingote ubicado allí, iba a ganar la inmunidad para él y la posibilidad de elegir a un compañero que también iba a quedar inmune.

Dicha prueba tuvo como ganadora a Martina, quien le ganó de mano a Julieta, Nacho, Martina, Juliana y Coti, quienes fueron los otros concursantes en encontras las demás llaves.

Martina, la participante de Gran Hermano que acusan de violenta.

Recordemos que la primera nominación de la edición 2022 del reality más famoso del mundo, se llevará a cabo durante el transcurso de este miércoles y en esta instancia, Martina tendrá la facultad de salvar a uno de los compañeros que queden nominados.

Gran Hermano 2022

Martina, la polémica participante a la que acasuna de “homofóbica”

Martina Stewart Usher es una participante de Gran Hermano 2022 que ni bien se presentó ante los televidentes causó polémica al declarar que le causa asco la bisexualidad.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar”, dijo la joven al presentarse en Gran Hermano.

Rápidamente, infidad de personajes de la farándula expresaron su posición sobre el tema y dispararon contra la jóven oriunda de Tigre. Una de ellas fue la actriz, Leticia Siciliani, quien repudió el mensaje que la joven dio en televisión ante millones de televidentes y usuarios y expresó: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.

Wanda Nara apuntó contra Martina de Gran Hermano 2022.

Por su parte, Wanda Nara, también opinó al respecto: “Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’ Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”, sentenció la empresaria en sus redes.

Martina Stewart.