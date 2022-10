Gran Hermano 2022: la emocionante experiencia de Thiago Medina al ver un gimnasio por primera vez

Gran Hermano regresó con todo tras más de seis años de ausencia y para esta emisión, los 18 participantes empiezan a mostrar sus cartas y a contar sus historias de vida.

De a poco el público va conociendo a cada uno de los integrantes de la edición 2022 del reality y también van anotando a sus favoritos. Uno de los que más rápido caló hondo en el corazón de los televidentes fue Thiago Medina.

Thiago Agustín Medina (Captura de pantalla)

Este joven oriundo de González Catán proviene de una familia humilde y tuvo una vida complicada, es por ello que de chico se salteó varias etapas debido a que tuvo que salir a trabajar y se privó de mucha actividades que las personas de su edad están acostumbrados.

Una de ellas es la de asistir a un gimnasio y utilizar las modernas máquinas de estos establecimientos. Algo que finalmente pudo concretar en su primer día en la casa más famosa del país.

El joven se mostró muy feliz al subirse a la máquina de correr y entrenó junto a Martina, quien le armó una rutina y le explicó como se utilizaba cada máquina y elemento que se encontró en el gimnasio de la casa.

Thiago Medina, el joven cartonero que se perfila como uno de los favoritos de GH2022

En esta edición de Gran Hermano finalmente fueron seleccionados 18 participantes y uno de los que más resaltó fue Thiago Medina, que en el clip previo a su presentación reveló detalles de su historia de vida.

“Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca. Trabajo en el mercado central. Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer. Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa”, comenzó el muchacho de 19 años que proviende de Gonzáez Catán.

Luego prosiguió con su emocionante relato de vida: “A los ocho años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”.