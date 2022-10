Martina, la participante de Gran Hermano que acusan de violenta y hasta Wanda Nara repudió por “homofóbica”

Arrancó Gran Hermano 2022 y los escándalos no tardaron en llegar. A pocos minutos del estreno, y durante la presentación de los 18 participantes, en redes los usuarios opinaban sobre los nuevos “hermanitos”, aunque no a todos los benefició lo que se dijo, como fue caso de Martina Stewart Usher.

La joven dio qué hablar con la presentación que la producción puso de ella al aire, segundos antes de su entrada al estudio de Telefe, en la que aseguró que le da “asquito” las personas bisexuales. Por lo que cosechó el repudio de muchos usuarios y el de famosos como Leticia Siciliani y Wanda Nada.

Además, salió a la luz que la profesora de Educación Física habría tenido actitudes violentas y de discriminación para con estudiantes que tenía a su cargo como docente. Fueron varias las publicaciones en las que hicieron referencia a la joven que a menos de un día de exposición pública, quedó en boca de todos.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar”, dijo la joven al presentarse en Gran Hermano.

Leticia Siciliani repudió el mensaje que la joven dio en televisión ante millones de televidentes y usuarios y expresó: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.

Pro su parte, Wanda Nara, quien fue la elegida de recibir a cada participante previo a su ingreso a la casa, también opinó al respecto. “Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’ Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”.

Wanda Nara apuntó contra Martina de Gran Hermano 2022.

“Sin embargo GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con ese tipo de comentarios o pensamientos errados”, continuó la mediática.

“Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación”, cerró la modelo.

Acusan de violenta a Martina Stewart Usher, una de las participantes de Gran Hermano 2022

En tanto que en las redes, varios usuarios tildaron a Martina Stewart Usher de “violenta” y relataron algunas situaciones que habrían vivido alumnos de la joven, quien es profesora de Educación Física.

“Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina. Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar dos años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym” y “a uno de los alumnos le gritó porque no corría lo suficientemente rápido, llamándolo autista”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Martina, la participante de Gran Hermano que acusan de violenta.

“Es una hija de p… y una maltratadora. Puteaba a los chicos y les decía que eran down, que eran unos inútiles. Todos son chicos de entre 6 y 14 años. Muchos volvían llorando a sus casas. Los padres se quejaron con las autoridades correspondientes y nunca hicieron nada. Ignoraron el problema y quedó todo en la nada. Ahora ella está en Gran Hermano como si nada y tenemos mucha bronca. No puede quedar impune”, se quejó.