Leticia Siciliani criticó a Gran Hermano por los dichos de Martina y Tomás sobre la comunidad LGBTIQ+

Leticia Siciliani apuntó contra la producción de Gran Hermano por el casting que hicieron para esta nueva temporada, a partir de las declaraciones de dos participantes sobre la comunidad LGBTIQ+.

La actriz escribió en sus stories de Instagram para manifestar su desagrado ante los dichos de Tomás Paul Holder y Martina Stewart Usher.

Tomás Holder en su presentación en GH dijo: “Hago un personaje en las redes de un tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste, a la gente le hace reír mucho”.

Por su parte, Martina lanzó un: “No entiendo eso de la bisexualidad, es rari, me da un poco de asquito’”.

Entonces, Siciliani replicó estas declaraciones y expresó: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.

Y Leticia cuestionó con un meme de Moria Casán la estrategia que usaron desde Telefe para escoger a quienes entrarían a la casa.

“Producción de GH: ‘faaa somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia, aguante nosotros’”, agregó.

Quiénes son Tomás Paul Holder y Martina Stewart Usher

Tomás Holder entró a la casa de Gran Hermano advirtiendo que no pasara desapercibido y avisando que es un amante total de “la joda y las mujeres”.

Es influencer, tiene 21 años y posee casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram. Tomás se hizo viral antes de entrar a la casa con su contenido en las redes.

Tomás Holder fue furor en redes sociales por sus parecidos.

“Me encanta verme gigante, verme todo groso. Ni loco voy a perder la cabeza por una mina, a la casa entro a jugar porque no creo en nada ni nadie que sea yo”, sostuvo Tomás.

“Soy querido u odiado. No tengo punto medio”, sentenció Tomás antes de entrar a Gran Hermano.

Martina Stewart Ushe tiene 25 años y es de Tigre. Es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas.

Martina Stewart.

También trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”.