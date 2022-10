Video: una cámara de Gran Hermano captó la espantosa ‘maniobra’ de un participante con sus partes íntimas

La nueva temporada de Gran Hermano arrancó este lunes y ya desató escándalos, algunos divertidos y otros no tanto. Los 18 participantes que están encerrados en la casa más famosa del país son grabados las 24 horas por las cámaras de Telefe y captaron un momento que desató una ola de comentarios en las redes.

Se trata de un momento “íntimo” de Alfa, el participante más grande de esta edición. Pero como en GH no hay intimidad, porque un poco de eso se trata el juego, se viralizó un video en el que se lo ve al hombre de 60 años tocarse sus partes íntimas debajo de las sábanas y luego llevó sus dedos a la nariz, acto que no pasó desapercibido y que generó diferentes reacciones.

En la primera noche, el participante de 60 años que ingresó al juego con la idea de ser el “macho alfa” de la casa, fue furor en las redes con el video que en pocas horas se viralizó por distintas redes sociales.

En Twitter, una de las cuentas que viralizó el video de Alfa fue Real Time Rating, quien solo se limitó a comentar “bueno”, ya que las imágenes hablaban por sí solas. Pero los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar y así como muchos les dio risa el video, otros manifestaron que les dio “asco” verlo oler sus manos luego de tocarse.

Además, recordaron que Walter “Alfa” Santiago dijo antes de ingresar a la casa que era quien se iba a encargar de la cocina y uno de los comentarios que más se repitió es que esperaban que se lavara bien las manos antes de tocar la comida.

“Mi compa me mostró esto hace una hora y desde entonces no soy la misma”, “Tremendo ASCO”, “Y si, la rascada de huevos era inevitable”, “Porqueeeeeee”, “Ehhh si recién pasó una noche jajajajaja”, “Y después a cocinar para todos”, “Desver desver desver… me hiciste reir fuerte”, “Rascándose los huevos desde el momento 0. entendió todo”, “Y después quiere cocinar el viejo puerco jjajajsjsjsjsjjssjj estoy tentada”, fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios al video.

Georgina Barbarossa reveló que salió con Alfa de Gran Hermano 2022

Georgina Barbarossa reveló este martes por la mañana que tuvo un amorío con Alfa, el concursante de Gran Hermano 2022 de 60 años. “Nos vimos durante la pandemia”, dijo.

“No es facho. Yo lo conozco y es re seductor”, contó, sorprendiendo a la mesa. Y todos los panelistas quisieron saber si la había tenido un romance.

Walter Santiago vivió 13 años en los Estados Unidos y es el nuevo participante de Gran Hermano.

“Hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles”, explicó. “Nos vimos todo 2020 y 2021, fue un agradable encuentro”, añadió, misteriosa. “Yo sabía que iba a entrar porque me preguntó si participaba. Yo le dije que hiciera lo que quiera”, comentó.

“No me llevó a andar en moto, pero vino a casa con autos antiguos”, aseguró, sobre una de las citas que tuvo con él, aunque aclaró: “No fuimos novios”. “¿Lo conocés vestido o desnudo?”, le preguntó Analía Franchín. “Lo conozco mucho”, señaló Georgina.