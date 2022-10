Georgina Barbarossa reveló que salió con Alfa de Gran Hermano 2022: “Es re seductor”

Georgina Barbarossa reveló este martes por la mañana que tuvo un amorío con Alfa, el concursante de Gran Hermano 2022 de 60 años. “Nos vimos durante la pandemia”, dijo.

Walter, alias Alfa, fue uno de los participantes de Gran Hermano 2022 que más dio que hablar, ya que con sus 60 años se convirtió en el concursante más grande de todas las ediciones.

Esta mañana, en su programa ‘A la Barbarossa’, Georgina y sus compañeros analizaron el perfil del participante, quien se definió como seguidor de Donald Trump, la conductora lo defendió.

“No es facho. Yo lo conozco y es re seductor”, contó, sorprendiendo a la mesa. Y todos los panelistas quisieron saber si la había tenido un romance.

“Hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles”, explicó. “Nos vimos todo 2020 y 2021, fue un agradable encuentro”, añadió, misteriosa.

Georgina Barbarossa

“Yo sabía que iba a entrar porque me preguntó si participaba. Yo le dije que hiciera lo que quiera”, comentó.

“No me llevó a andar en moto, pero vino a casa con autos antiguos”, aseguró, sobre una de las citas que tuvo con él, aunque aclaró: “No fuimos novios”.

“¿Lo conocés vestido o desnudo?”, le preguntó Analía Franchín. “Lo conozco mucho”, señaló Georgina.

Quién es Alfa, el participante más grande de Gran Hermano

Walter Santiago fue uno de los elegidos para ingresar a la casa de Gran Hermano. El reality inició este lunes su temporada 2022 con la conducción de Santiago Del Moro y se emite por Telefé.

Walter “Alfa” Santiago (Captura de pantalla)

Tiene 60 años y lo apodan “El Alfa”. Su presentación fue contundente: “Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”.

Además agregó: “Siempre fui líder, soy calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada”. “¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa”, lanzó.

Quién es Alfa, el participante de Gran Hermano de 60 años que conoció a Ricardo Fort. / Foto: Gentileza

Walter fue uno de los participantes que estuvo en Masterchef Argentina 2014. “El dueño de la cocina voy a ser yo porque no quiero que coman lechuga”, advirtió el jugador de GH 2022.

Se dedica a la compra, venta y reparación de autos de colección. Vivió en Miami trece años, ya que se fue del país en 2001 y regresó en 2013.