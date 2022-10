Estos son los 18 participantes de Gran Hermano 2022: sus historias de vida y estrategias para ganar

Este lunes arrancó Gran Hermano con todo y el programa conducido por Santiago del Moro lideró el rating del prime time con picos de 20 puntos en los primeros minutos.

En esta gala, el reality presentó a sus 18 participantes, originarios de diversos lugares del país, que participan por un premio de 15 millones de pesos.

Los 18 participantes de Gran Hermano

Nacho

El primero en ingresar a la casa fue Nacho, quien nació en Madrid, pero de chico se fue a vivir a Almagro “Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero que es mi segundo papá”, comenzó el joven que confesó ser ex futbolista y aseguró que “soy una persona más mental que emocional, tengo todo en la cabeza. Soy super competitivo y quiero ganar”.

Lucila

La segunda integrante del reality es Lucila, a quien le dicen Tora. Es de Berazategui y asegura que sabe leer lo que el cuerpo de las otras personas dicen. También confesó que fue adicta al sexo y que es una “persona líder”.

Walter

El tercer aspirante al premio se trata de Walter, un hombre de 61 años que se hace llamar Alfa. “En la casa nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, expresó. “El dueño d ela cocina soy yo... voy a ser el patriarca”.

Mora

La cuarta en entrar es Mora, oriunda de Posadas, Misiones. La joven de 21 años aseguró estar en pareja y practica una relación abierta. “Por como me visto me confunden con un varon”, reveló.

Maxi

El quinto en ingresar a la casa más famosa del país es un concursante cordobés llamado Maximiliano, de 35 años. “No me asusta el desafío de Gran Hermano porque ya se de lo que se trata convivir con 12 extraños y un solo baño”, comenzó y luego agradeció a Dios su tonada cordobesa: “creo que me ha dado mucho y adentro de la casa creo que me va a dar más”.

Coti

Coti Romero de 20 años es una joven que viene de Corrientes y quiere ser “la protagonista”. Además aseguró que Dios le habló y le dijo que era especial. “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos, generar rivalidad... les voy a demsotrar que esta vez va a ganar una mujer”, sentenció.

Agustín

Con un perfil altísimo, Agustín de La Plata hizo su presentación y aseguró ser anarquista porque “voy contra el orden establecido”. Además, vaticinó que se convertirá en el mejor jugador de Gran Hermano.

María Laura

María Laura, de 41 años, es una peluquera canina de Catamarca que vive en Paraná. Tiene una hija pequeña a quien cría con otra mujer. La participante asegura ser muy aventurera.

Tomás

El primer participante “famoso” del certamen, se trata de Tomás Holder, un influencer sumamente reconocido por sus polémicos videos de TikTok. “No creo en nada ni en nadie que no sea yo... soy querido u odiado, no tengo punto medio”.

Juan

Juan, también conocido como “el taxista abuelo”, quiere el premio para comprar su propio coche y asegura que va a ganar el certamen.

Martina

Oriunda de Tigre, Zona Norte, Martina confesó que su ídola es Wanda Nara. Reveló que le da asco la bisexualidad y comenzó una campaña para que ingrese su perro Atilio.

Daniela

Daniela de 26 años aseguró que su infancia fue muy dura. Además, reveló que la traición y la mentira no van con ella.

Marcos

Oriundo de Salta, Marcos se presentó como un joven muy creyente que va todos los domingos a misa. Además, es fan de las artes marciales. Se define como una persona muy auténtica y presiente que va a aportar mucho a la casa.

Julieta

Esta muchacha es un actriz y modelo de 20 años, que le gustan las cámaras y el escenario. Adelantó que no le gustan hacer los quehaceres diarios: “que de eso se ocupe otro... soy un poco egoísta”.

Thiago

Este joven de 19 años es de González Catán. Trabaja en el Mercado Central y se despierta a las 4 de la mañana para comenzar con su jornada laboral. Aseguró que va a ir de frente.

Romina

Esta concursante es una ex diputada K, que ocupó una banca en el Congreso Nacional entre 2019 y 2021 por el Frente de Todos, tras integrar las listas de Unidad Ciudadana en 2017. Se definió como leal y expresó que “a los 34 años estoy cumpliendo mi sueño”.

Alexis

Este cordobés de 29 años se apoda Conejo porque “no puedo estar más de 3 días sin tener sexo”. Reveló que tiene debilidad por las mujeres y se definió como “alzado”.

Juliana

La última en entrar se trata de Juliana, oriunda de Venado Tuerto, quien reveló que tiene un don que le va a servir para ganar el certamen: “soy muy buena convenciendo a la gente”.