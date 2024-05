Malena Galmarini se peleó con un tuitero por defender el currículum vitae de Sergio Massa

Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y ex titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mantuvo una pelea en la red social X (ex Twitter) con un usuario libertario conocido como @TraductorTeAma por el currículum vitae del ex ministro de Economía.

Todo se inició cuando el tuitero subió a la plataforma el jueves pasado el CV del fundador del Frente Renovador, del que destacó que contaba solo con 2 años de trabajo en el “sector privado”. A modo de chicana, agregó que el resto -25 años- los pasó “viviendo de lo ajeno”, en alusión a la actividad en el sector público y la política.

La mujer de Sergio Massa tuvo un cruce en X con un tuitero por el CV del ex ministro de Economía.

Allí fue cuando Galmarini intervino con un comentario sobre ese posteo, en el que le contestó a Traductor. La ex funcionaria le dijo al tuitero “¡Reapareciste, papá! Bienvenido a la Argentina. ¡Creímos que te había llevado la vicepresidenta! Contanos, ¿de qué vivía? ¿Dónde trabajás? ¡Pasa el CUIL/CUIT que lo buscamos! Pelearon anti democráticamente para ser “Casta” de la más rancia y lo lograron. Sin caretas, genio. Sin caretas. ¡Ah! Y sin mentir, aunque no te salga. Besis”.

¿Qué dice el CV de Sergio Massa?

La imagen publicada por el usuario libertario sobre el CV de Sergio Massa muestra los trabajos desempeñados por el ex funcionario peronista. En el mismo se destaca la formación académica del tigrense, incluye solo el título que obtuvo en 2013 de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Belgrano.

A partir de allí se hace un listado con su experiencia laboral: 1986, ayudante en una empresa de materiales de construcción; 1990, coordinador de viajes de egresados; 1998, asesor de campaña de Ramón Bautista “Palito” Ortega (PJ); 1999/ 2002, diputado de la provincia de Buenos Aires (PJ); 2002/2007, titular de la Anses (PJ); 2007/2008, intendente de Tigre (Acción para Crecer); 2008/2009, jefe de Gabinete de la Nación (Frente para la Victoria); 2009/2013, intendente de Tigre (Frente para la Victoria/Renovador); 2013/2017, diputado nacional (Frente Renovador); 2019/2022, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (FDT); 2022/2023, ministro de Economía de la Nación (FDT/Unión por la Patria).

La mujer de Sergio Massa tuvo un cruce en X con un tuitero por el CV del ex ministro de Economía.

Sobre dicha información, TraductorTeAma remarcó que, del total de tiempo que Massa lleva activo en el mercado laboral (27), 2 corresponden al sector privado y 25 “Viviendo de lo ajenos” en alusión a su carrera en la política y el Estado.

“#Massa: 92,60% Red Link Racha RedLink: 25. Mordió una vez del Estado y no lo soltó más. Privado: coordinador de viajes de egresados. Así como fue candidato a presidente mañana te pelea una banca de concejal en Villa La Chota con tal de no volver al privado”, cerró.