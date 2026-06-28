Interna del PJ: crecen las diferencias en el peronismo y Kicillof gana apoyo para 2027

La disputa interna dentro del peronismo crece día a día y complica cada vez más la posibilidad de “construir una candidatura de consenso” para las elecciones presidenciales de 2027. Las diferencias entre los principales sectores del PJ quedaron más expuestas y esto tranquiliza a Javier Milei .

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El debate gira en torno a tres posturas que parecen estar “muy alejadas” entre sí: tanto el kicillofismo, como el kirchnerismo y el massismo empezaron a mostrar sus cartas . Esto obligó a sectores que orbitan en el espacio a jugar con fuerza, con pronunciamientos y posiciones claras.

En medio de ese escenario, el Movimiento Evita salió a respaldar públicamente a Axel Kicillof como candidato presidencial y pidió que las candidaturas se definan en unas PASO. Al mismo tiempo, cuestionó con dureza el rol de Máximo Kirchner dentro del espacio, que “fricciona” al PJ dividido.

Las críticas de Kirchner (hijo) hacia el gobernador bonaerense también fueron un factor determinante. De hecho, esa batería de cuestionamientos llevó a que el conglomerado social que tiene a Emilio Pérsico al frente salga al cruce, con duras respuestas.

Desde hace tiempo que el Evita cree que el diputado nacional es un problema para una construcción amplia del Partido Justicialista (PJ) . Incluso, dicen que gracias al estilo del hijo de Cristina Kirchner se expulsó a cuadros valiosos para ampliar la propuesta electoral.

“Sentimos que tiene métodos expulsivos”, indicó un referente de la organización. Paralelamente, mencionó que en un contexto de dificultad con Cristina presa, el legislador “no arma una unidad, aprovechó una plaza para jugar su interna mientras Axel está gestionando y rompiéndose el alma, tratando de construir una alternativa a Javier Milei”.

Por eso, el espacio salió a ratificar que el mandatario bonaerense es hoy el candidato del peronismo que mejor posicionado está para disputar las elecciones presidenciales del 2027.

Para el secretario General del Movimiento Evita de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo “Cholo” Ancona, “el peronismo tiene que construir la unidad más grande posible para derrotar a Milei y las candidaturas deben resolverse en las PASO”.

“Si Máximo quiere, que compita en las PASO. Axel es nuestro candidato y está dispuesto a enfrentar a cualquiera en una interna”, indicó.

Por otro lado, Jonathan Thea, secretario General del Evita en CABA sostuvo que “Axel es quien mejor expresa la posibilidad de una alternativa de futuro”.

“Hay que aportar para consolidar una propuesta de futuro. Quien lo ataca públicamente termina siendo funcional para que Milei siga vendiendo la Argentina. Yo no veo una interna. Veo a un sector de nuestro propio espacio atacando a Kicillof, el candidato por lejos mejor posicionado para ganarle a Milei. Esta es una situación rara y peligrosa”, precisó.

Además, señalaron que quieren que Máximo asista a unas PASO.

El kicillofismo muestra la hilacha

En el ámbito del gobernador bonaerense agradecieron y valoraron estos gestos, al tiempo que volvieron a la carga contra el kirchnerismo, citando una frase del principal asesor del economista, Carlos Bianco.

“Hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a los compañeros que por criticar a Milei, que es el verdadero adversario y quien está destruyendo a nuestro país”, planteó el jefe de colaboradores del mandatario provincial.

Sergio Massa, el árbitro del PJ

Más allá de esta interna salvaje, con posturas que parecen irreconciliables, la tribu de Sergio Massa permanece en silencio. Hay muchos que creen en el PJ que la cautela del líder del Frente Renovador obedece a un solo motivo: apuesta a ser el árbitro principal de la pelea rumbo a 2027.

Incluso, el tigrense alimenta versiones de candidatura de cara al año decisivo, con una agenda propia después del mundial para fortalecer versiones. Hay quienes señalan que el ex ministro de Economía volverá a aparecer para hablar del nivel de actividad y empleo.