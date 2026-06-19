Balotaje UNCuyo: Adriana García cierra su campaña con el respaldo del kirchnerismo y el peronismo

La fórmula de Encuentro Plural , integrada por Adriana García y Ana Sisti ingresó en la recta final de la campaña para el balotaje de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) consolidando apoyos dentro de distintos sectores del peronismo y el kirchnerismo universitario , en un intento por ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 23 de junio.

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Balotaje UNCuyo: Gabriel Fidel acordó con Ismael Farrando y fortalece su candidatura para la segunda vuelta

La candidata de Encuentro Plural buscará revertir el resultado de la primera vuelta, en la que la fórmula oficialista integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini obtuvo el primer lugar con el 37,06% de los votos.

García y Sisti avanzaron al balotaje tras alcanzar el 29,02%, mientras que Javier Ozollo y Fernanda Bernabé lograron el 18,45% e Ismael Farrando y Jimena Estrella el 15,47%.

En ese contexto, uno de los movimientos políticos más relevantes de los últimos días fue la incorporación de Proyecto Universidad Abierta, el espacio encabezado por Ozollo y Bernabé, que decidió respaldar públicamente la candidatura de García para la segunda vuelta.

El acompañamiento fue formalizado esta semana durante un acto realizado en el Rectorado de la UNCuyo, donde participaron referentes estudiantiles, docentes, graduados y personal de apoyo académico de distintas unidades académicas.

“Porque la UNCuyo siempre está primero. El 23 de junio apoyamos a Encuentro Plural”, fue el mensaje difundido por Ozollo al anunciar su respaldo a la fórmula opositora.

Con esta decisión, García y Sisti sumaron el apoyo de un espacio que durante la primera vuelta representó a sectores de centroizquierda, agrupaciones vinculadas al peronismo universitario y a La Cámpora, que ahora se integran a la campaña de cara a la definición del rectorado.

Durante el encuentro, desde ambos espacios destacaron coincidencias programáticas vinculadas a la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria y la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema universitario.

Presencia de referentes del peronismo y el kirchnerismo

La estrategia de campaña también incluyó actividades junto a referentes políticos y académicos identificados con el peronismo y el kirchnerismo.

Una de las más recientes fue la presentación del libro “Del péndulo al precipicio. Ciencia, tecnología y universidad en cuarenta años de democracia”, del exministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Filmus, quien ocupó cargos durante las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, estuvo acompañado por Gabriela Drovsky y Nicolás Lavagnino.

Libro de Daniel Filmus

Del evento participaron además dirigentes y autoridades universitarias vinculadas a esos espacios políticos, entre ellas la decana saliente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María Eugenia Martín, y la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Julieta Araníbar.

La actividad se produjo en medio de la campaña hacia el balotaje y fue interpretada dentro del ámbito universitario como una muestra de respaldo político e institucional hacia la candidatura de García y Sisti.

Cierre de campaña

La fórmula de Encuentro Plural tiene previsto realizar este viernes su acto de cierre de campaña en el Aula Magna de la Facultad de Artes y Diseño.

La actividad comenzará a las 16.30 y servirá como una de las últimas acciones proselitistas antes de la veda electoral. Se espera la participación de referentes de los distintos espacios que en las últimas semanas expresaron su apoyo a la candidatura de García y Sisti, incluidos integrantes de Proyecto Universidad Abierta.

Con el respaldo ya oficializado de Ozollo y Bernabé, la atención también está puesta en la posición que adopte el espacio encabezado por Ismael Farrando, que hasta el momento no ha realizado pronunciamientos públicos respecto de la segunda vuelta.